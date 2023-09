Algunas de las mejores cámaras de seguridad del mercado con Netatmo

Siempre es un buen momento para invertir en la seguridad y protección del hogar. Para los que estas vacaciones han estado más tiempo preguntando a sus vecinos si todo estaba bien, en lugar de disfrutar de un merecido descanso, ha llegado el momento de comprar sus primeras cámaras de seguridad para casa.

Las cámaras de vigilancia Netatmo permiten a los usuarios marcharse con total tranquilidad de sus domicilios. El Sistema de Alarma con Vídeo Inteligente, compuesto por la Cámara Interior Inteligente, la Sirena Interior y los Sensores de Apertura, alerta a los usuarios in situ o a distancia, mediante una notificación en su smartphone en caso de intrusión.

Al analizar en profundidad esta cámara, cabe resaltar que se trata de uno de los modelos más potentes del mercado. Equipada con una función de reconocimiento facial, este dispositivo es capaz de detectar una cara desconocida de inmediato. El usuario recibirá una alerta en tiempo real en su smartphone con una foto y un vídeo del suceso.

Es normal que todas las visitas no sean "caras conocidas" para esta tecnología. Por eso, y para preservar la privacidad de los seres queridos, es posible desactivar las notificaciones y la grabación de vídeo del rostro de los familiares.

Vigilancia exterior Asimismo, la marca francesa especialista en hogar inteligente cuenta con otro modelo de cámara para las inmediaciones del hogar: la Cámara Exterior Inteligente con Sirena. Este dispositivo distingue a las personas de los animales y los vehículos, alertando al usuario en tiempo real si alguien está merodeando por su casa o incluso entra en la propiedad. De esta forma, el usuario puede hacer sonar la sirena integrada desde la aplicación Home + Security para ahuyentar al intruso.

Es, junto al Timbre con Vídeo Inteligente Netatmo, el pack de seguridad perfecto para exterior. Aunque el Doorbell no está considerado una cámara como tal, debido a su tecnología, es capaz de distinguir entre una persona y un movimiento inocente; por tanto, puede proteger la casa de los intrusos. Si alguien está cerca de la puerta, el propietario recibe una notificación inmediata en el smartphone, indicando "Persona detectada"; además, se graba un vídeo del suceso. Con el micrófono y el altavoz incorporados, se le puede disuadir para que no se acerque a la casa.

De igual forma, y dentro de todas sus funciones, el Timbre con Vídeo Inteligente se convierte en un aliado durante las vacaciones, Por ejemplo, si un repartidor llega a la puerta de casa, se le puede indicar dónde dejar el paquete mediante voz desde el teléfono, independientemente de donde se esté.

Vivir tranquilo, dentro y fuera del hogar, apostando por Netatmo, algunas de las mejores cámaras de seguridad del mercado.