Correcto: ronda de inversión de 7 millones de dólares

Desde su fundación en 2021, se han dedicado apasionadamente a mejorar la comunicación en español. A medida que han ido alcanzando objetivos significativos, han capturado la atención de inversores y expertos de la industria, lo que finalmente les llevó a esta ronda de inversión exitosa Su segunda ronda de inversión atrajo a muchos inversores de renombre en la industria de la tecnología y los negocios, quienes comparten su visión y creen en el potencial de Correcto para revolucionar la ortografía del español.

Entre los participantes que han aportado capital se encuentran:

Octopus Ventures

Carya Venture Partners

River Park Ventures‍‍ ‍7 millones de dólares

La cantidad de haber conseguido una ronda de inversión de 7 millones de dólares representa un punto significativo para Correcto por varias razones. En primer lugar, esto les proporciona los recursos financieros necesarios para llevar a cabo sus planes de expansión y desarrollo de productos en los próximos años. También refleja la confianza que sus inversores tienen en su equipo y en la dirección en la que están llevando a Correcto.

¿Qué sigue?

Con la nueva inversión recibida van a llevar a Correcto al siguiente nivel, haciendo énfasis en el desarrollo del producto, expansión a nivel internacional y un incremento del equipo completo. Su enfoque principal seguirá siendo mejorar su producto actual y añadir múltiples funciones que completen esta herramienta de escritura, y están emocionados por lo que el futuro les depara.

Están optimizando los modelos propietarios de inteligencia artificial para poner al español en el mapa de la inteligencia artificial.

Desarrollo e innovación de nuevos productos enfocados al ciclo de comunicación por escrito.

Iniciar la internacionalización en Latinoamérica, dada la fortaleza que han logrado tener en España en el último año ya están preparados para expandirnos hacia mercados internacionales. Objetivos para 2024‍

Su alcance es global, tienen como enfoque principal en España, Estados Unidos y Latinoamérica. En el mundo hay más de 591 millones de hispanohablantes (según el Instituto Cervantes). De estos hispanohablantes, las personas que no sepan escribir bien no pueden acceder a oportunidades de nivel superior o mejor remuneradas.

Hoy en día tienen una fuerte presencia en Argentina, México, Colombia, España y Estados Unidos, tienen el objetivo de expandirnos fuertemente por toda Latinoamérica.

Valor diferencial de Correcto

Su producto innovador tiene el potencial de disrumpir un mercado grande y creciente de herramientas de corrección de escritura. Correcto es una plataforma SaaS que proporciona correcciones lingüísticas en tiempo real para el español escrito utilizando inteligencia artificial y aprendizaje automático. Van muy por delante de otros en este campo y está listo para su comercialización. No existe ninguna herramienta comparable a Correcto en el mercado de la lengua española, y la precisión de su herramienta es similar a la de otros competidores de éxito en lengua inglesa.

El cierre de su segunda ronda de inversión demuestra el potencial que tienen para lograr un impacto significativo. Con el respaldo de sus inversores, están ansiosos por lo que el futuro les depara y están comprometidos a seguir trabajando incansablemente para alcanzar sus metas y objetivos.

Quieren expresar su sincero agradecimiento a todos los inversores, miembros del equipo, clientes y socios que han estado con ellos en este emocionante viaje hasta ahora. Su apoyo inquebrantable y su fe en Correcto han sido fundamentales para su éxito continuo.

Para Correcto es un gran paso para continuar con el crecimiento que han tenido a lo largo de los últimos dos años. También ha sido un rato muy motivador para todo el equipo, donde se ve reflejado el gran entusiasmo y motivación que tiene cada uno de los miembros de la compañía.