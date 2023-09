Interim Managers, los boinas verdes del management

En los últimos años, una práctica empresarial que ha cobrado relevancia es el interim management, ya que es un recurso imprescindible para las organizaciones en busca de soluciones oportunas y efectivas en tiempos de cambio.

Cualquier empresa puede verse en la necesidad de acudir a este servicio, ya que es común enfrentarse a desafíos que pueden requerir una gestión especializada de líderes y expertos altamente calificados para abordar situaciones críticas con agilidad. Las compañías que decidan optar por dicha palanca para obtener resultados medibles pueden acudir a los especialistas de Manager in Motion, un equipo de élite dedicado a misiones de transformación organizativa.

El valor agregado que aporta a las empresas el interim management Manager in Motion es una empresa que ofrece servicio de interim management a otras organizaciones. Las compañías que acudan a ella contarán no solo con un interim manager, sino con un equipo integral, conocido como las boinas verdes del management.

Los interim manager de esta empresa están capacitados para afrontar cualquier tipo de crisis o situaciones complejas relacionadas con un estancamiento del Ebitda, descenso de las ventas, reestructuración financiera, etc. Además, tienen la habilidad de descubrir sinergias transformacionales, las cuales son una de las claves del éxito.

Asimismo, pueden realizar reestructuraciones importantes e impulsar iniciativas basadas en el avance tecnológico y la cooperación I+D (investigación y desarrollo).

Para ayudar a las organizaciones a elevar su rendimiento, Manager in Motion cuenta con una comunidad de Interim Managers, utiliza herramientas y una metodología propia. El interim manager que se integra con el equipo de la compañía no estará solo, ya que contará con el apoyo y respaldo de Manager in Motion para nutrir sus reflexiones.

Datos relevantes de la figura del interim manager La figura del interim manager o director de transición se ha vuelto esencial. Aunque son temporales, los servicios de estos profesionales suelen ser contundentes y con un alto nivel de eficacia.

Los directores de transición tienen ciertas cualidades que les permiten contribuir a que una empresa pueda solventar problemas y dificultades con agilidad. Primero que nada, saben adaptarse a cualquier entorno, por más complicado y complejo que sea.

Por otro lado, toman decisiones rápidas y acertadas y su visión acerca de la realidad es objetiva. A su vez, son muy responsables y comprometidos. Adicionalmente, se caracterizan por tener inteligencia emocional, para gestionar las situaciones más difíciles.

Manager in Motion tiene su sede principal en la ciudad de Barcelona, por lo que pueden acudir a sus oficinas los interesados en sus servicios. También se puede acceder a su página web donde están sus diferentes canales de contacto.