Therapyside y Auren celebran una jornada sobre el impacto de la salud mental en el compromiso laboral del empleado

El evento, moderado por Isabel Aranda, Wellbeing Manager de Therapyside, y con la presencia de Javier Cantera, presidente de Auren Consultores, ha contado con las intervenciones de Juan Manuel Rueda, director general de Personas, Organización y Comunicación de Santalucía, Francisco Javier Zubicoa, director de D&I y Relaciones Laborales de Generali, y Jorge Bujanda, director de rrhh de Euro-Funding La experiencia del empleado ha cambiado de forma drástica por el valor que, desde hace unos años, este otorga al bienestar y la salud mental. El efecto que ambas cuestiones están causando en el compromiso que el trabajador adquiere con la empresa y que, paralelamente, provocan en la rentabilidad de las organizaciones, ha protagonizado la última jornada organizada por Therapyside, empresa que facilita el acceso a apoyo psicológico de calidad a través de terapia online, y la firma de servicios profesionales Auren Consultores.

En una mesa redonda moderada por Isabel Aranda, COO y Wellbeing Manager de Therapyside, y que ha contado con la participación especial de Javier Cantera, presidente de Auren Consultores, los responsables de Recursos Humanos de algunas de las principales compañías de la economía española – Santalucía, Generali y Euro-funding - han presentado casos reales de aplicación de iniciativas para impulsar la salud mental en sus organizaciones, así como debatido acerca de los principales desafíos existentes a los que se enfrentan en su día a día.

De media, las personas pasan un 30% de su vida completa en su puesto de trabajo, acorde con datos de un estudio de Sodexo realizado en el año 2019. En ese contexto, que supone una parte muy representativa de todas sus vivencias, resulta innegable admitir que el entorno laboral que rodea al trabajador tiene un impacto directo en su estado de ánimo y su productividad. Una buena o mala experiencia, por tanto, estará marcada por el nivel de bienestar que este perciba.

Sin embargo, el aumento de los riesgos psicosociales y el estrés laboral que se está produciendo, ha puesto en la diana a los departamentos de Recursos Humanos de las empresas españolas, que se enfrentan a un escenario cada vez más complicado. La alta carga psicológica de los trabajadores actuales ya provoca que los trastornos mentales sean la segunda causa más habitual de baja laboral grave – la que llega a los 12 meses - según la última investigación académica publicada por la Universidad Pontificia Comillas y la Universidad Carlos III de Madrid. Por su parte, se ha producido un incremento del 17,36% de procesos de incapacidad temporal por trastornos mentales y de comportamiento (TMC) entre los años años 2015 y 2021, acorde con FREMAP.

Datos como estos demuestran el alto impacto que el clima laboral tiene en los empleados, y revelan que estos ya no solo buscan que los líderes se preocupen por sus condiciones laborales, sino por su bienestar dentro y fuera del trabajo a través de iniciativas que provoquen cambios reales.

Tal y como ha destacado Javier Cantera, presidente de Auren Consultores, en la presentación del acto: "Los trabajadores de ahora quieren una vida laboral plena liderada por el control ambiental y el crecimiento personal pero, sobre todo, donde vean que el propósito de su empresa se alinea con el suyo propio. Es fundamental que las organizaciones tomen la responsabilidad de fomentar una cultura del bienestar y potencien ecosistemas de convivencia en el trabajo".

Por su parte, Juan Manuel Rueda, Director General de Personas, Organización y Comunicación de Santalucía, ha puesto el foco en la importancia de contar con mandos intermedios que ejerzan un buen liderazgo en la empresa para velar por la salud mental de sus equipos. "El rol de los directivos de Recursos Humanos es ser apóstoles de la cultura y jardineros del jardín, siendo el trabajo real de nuestros departamentos tener ese jardín bien cuidado. Para ello, es fundamental que potenciemos los valores de un buen líder porque llevamos toda la vida hablando del mando intermedio, de la importancia que tiene en su rol que esté bien preparado en todos los aspectos y de lo poco que normalmente lo está. Valores como la autenticidad, la sinceridad o la determinación son fundamentales para un buen liderazgo que cale en los trabajadores, si no, no será creíble. El liderazgo solo se legitima en el ejemplo".

A este respecto también ha reaccionado Francisco Javier Zubicoa, Director de Diversidad e Inclusión y de Relaciones Laborales de Generali, afirmando que "para nosotros, lo más crítico e importante en una buena gestión del talento es que haya un impacto real en los empleados. No vale con poner una newsletter los viernes si eso no está generando un cambio real en ninguno de ellos, se trata de ir más allá y trabajar para resolver sus problemas desde la escucha activa. El rol del manager es fundamental en todo esto: ya no vale con sus competencias técnicas porque, además, deben ser empáticos y ponerse a disposición de su equipo, algo cada vez más complicado porque implica tener ciertas competencias en materia emocional y de diversidad. También es fundamental la adaptación que hacemos con cada uno de nuestros empleados. Si tú quieres que un mensaje cale, tienes que adaptarte al receptor y para eso vas a tener que realizar un proceso de implicación en el que te esfuerces por conocer sus inquietudes y preocupaciones".

Jorge Bujanda, Director de RRHH de Euro-Funding, ha comentado, por su parte, que "ahora mismo, la verdadera diferencia competitiva en las empresas es poseer empleados que sean abanderados de la cultura de su organización, porque al final son los que van a hacerla crecer. En el contexto socioeconómico en el que nos situamos esto resulta complicado porque, con clientes cada vez más exigentes, la tensión se ha incrementado en detrimento de la motivación. El trabajo de un buen líder es ser capaz de mantenerla cuidando a los empleados".

Por último, Isabel Aranda, COO y Wellbeing Manager de Therapyside y quien ha moderado la mesa, ha concluido que "las empresas están sufriendo ahora mismo una transición desde los recursos humanos a los humanos con recursos. Si en el primer semestre del año, el tópico de referencia por parte de todas ellas era el bienestar, vemos que a partir de junio ha empezado a mencionarse con todas las letras el término "salud mental". Esta diferenciación que parece mínima es importante, porque no es lo mismo hablar de una cosa que de la otra, y a lo mejor ya no se trata de que los trabajadores sean felices, sino de que, desde las organizaciones, seamos capaces de prepararlos para enfrentarse a su trabajo y resolverse en su día a día dotándoles de las herramientas oportunas".

Desde su fundación en 2016, Therapyside ya ha firmado acuerdos con más de 500 empresas, a través de los cuales diseña planes que se ajustan a las necesidades de cada organización y que contemplan la posibilidad de ofrecer apoyo psicológico a los empleados.