Vip Style Magazine revoluciona las revistas de lujo

A lo largo de los últimos años, las revistas especializadas en el sector lifestyle han ganado mucha popularidad.

Estas pueden acercar al lector una forma de vida que, de primeras, puede parecer bastante alejada de su realidad. Cada vez son más las personas interesadas en publicaciones sobre estilos de vida de las celebrities, belleza, moda, salud, tecnología y gastronomía, entre otros aspectos.

En este marco, Vip Style Magazine (VSM) es una revista de lujo con un enfoque solidario que se especializa en contenidos transgresores, cosmopolitas y contemporáneos para un público exigente.

Un nuevo concepto de revistas lifestyle La temática lifestyle ha cobrado una enorme importancia en internet, con miles de blogs y cuentas de redes sociales donde los influencers y celebrites buscan reflejar sus actitudes, opiniones e intereses y hasta aspectos relacionados con la moda, sus rutinas de belleza, viajes, alimentación y otras formas de pasar el tiempo libre.

Los diversos sitios web y publicaciones inspiradas en la suntuosidad actualmente han ampliado su influencia por encima de los lanzamientos de productos cosméticos, los viajes exóticos y las últimas tendencias en pasarelas nacionales e internacionales para ofrecer al lector una visión más amplia de la vida e informarlo de otros tópicos relacionados con la salud, gastronomía, tecnología, bienestar espiritual, sociedad, etcétera.

En este sentido, Vip Style Magazine es una revista de lujo referente en el sector lifestyle que mediante su página web y una publicación impresa – de carácter cuatrimestral – con un criterio disruptivo, solidario e innovador. Se encarga de informar con contenidos que escapan de la clásica opulencia y se centran en un estilo más contemporáneo y transgresor.

Para ello, la revista editada en Barcelona en su formato online cuenta con varias secciones: Made In Luxury, que incluye noticias referidas a marcas y actividades, entre otras cosas; Astonishing, donde figuran eventos o noticias de tipo tecnológicas y curiosas; It Girl, It Boy, con informaciones de moda y celebrities; y Do It For Them, que es una plataforma social que contribuye a dinamizar el vínculo entre los lectores y los proyectos sociales específicos, surgidos de la ONG asociada a la firma.

Al mismo tiempo, el portal en línea también abarca otras categorías como Healthy Life (estética y wellness); Leisure, con actividades de ocio, turismo y gastronomía; Specials que abarca contenido propio como las entrevistas a personajes relevantes en un restaurante promocionado por el medio de comunicación (Asha’s Place) o celebridades relevantes del país (Do I Ring The Bell).

Un equipo multidisciplinario detrás de la información Cada contenido que publica Vip Style Magazine es el resultado de un amplio equipo profesional conformado por periodistas, fotógrafos, diseñadores gráficos, sociólogos, Community Managers y estilistas de moda.

La firma perteneciente a Cache Group Comunicación, un grupo especializado en el área de comunicación y eventos, también presta servicios de posicionamiento de marcas, branding, marketing digital, organización de eventos y networking, entre otras cosas.

La revista VSM Magazine, en definitiva, se consolida en el mundo lifestyle gracias a un estilo informativo sumamente original, integral, solidario, libre e innovador.