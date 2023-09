La editorial Estudios y Temarios Locales lanza un novedoso curso intensivo para la preparación del tercer ejercicio de las Oposiciones De Secretaria Intervencion-Intervencion Tesoreria-Secretaria De Entrada

Con su novedosa metodología inspirada en el “Método del Caso”

La Editorial Estudios y Temarios Locales, creadora de la colección de temarios en 2.500 palabras de Secretaría de Entrada, Intervención Tesorería, Secretaría Intervención, ha lanzado sus cursos intensivos para la preparación del tercer ejercicio de las Oposiciones de Secretaría de Entrada. Secretaría Intervención e Intervención Tesorería.

Los cursos intensivos se realizarán desde el 25 de septiembre hasta la fecha del tercer ejercicio de lunes a viernes.

El curso intensivo incluye sesiones diarias de ejercicios de las materias a examen que se realizarán de 18:30 horas a 20:00 horas. A las 20:00 horas comenzará la corrección de los mismos por los profesores. Además, todos los sábados por la mañana de 10.00 a 13.000 h se realizará un simulacro real de examen práctico a resolver en el tiempo máximo de tres horas.

Se exige para ser admitido en el curso tener conocimientos mínimos previos de Gestión Presupuestaria, Gestión Tributaria y Tesorería, así como de los temas jurídicos del programa que rige el proceso selectivo para los cursos de Secretaría Intervención e Intervención tesorería y de las materias que rigen el programa de Secretaría de Entrada en el caso de este curso intensivo.

El precio del curso intensivo del tercer ejercicio de las Oposiciones De Secretaria De Entrada, Secretaría Intervención e Intevención Tesoreria es de 750 euros

Además, para facilitar que todos los alumnos puedan acceder existe una modalidad de pago único en la que se aplica descuento de 150 euros sobre el precio de 750, pasando a costar el curso 600 euros frente a los 750 euros.

También una modalidad de pago fraccionado, siendo el primer pago en el momento de hacer la matrícula 500 euros y una segunda cuota en la segunda semana de octubre a 250 euros.

El método del caso es la principal metodología de aprendizaje que utilizamos en los programas prácticos de la Editorial Estudios y Temarios Locales.

A diferencia de las conferencias magistrales en las que el alumno recibe de forma pasiva el conocimiento impartido por los profesores, en la Editorial Estudios y Temarios Locales gracias al análisis de supuestos reales, el método del caso conecta la teoría con la práctica. Asimismo, favorece el desarrollo de capacidades de los futuros directivos públicos, ya que con frecuencia no existe una única solución a un problema y este sistema permite enriquecerse con múltiples ideas, experiencias y puntos de vista.

El método del caso es una metodología de aprendizaje basada en el learning by doing (aprender haciendo) y que tiene como objetivo preparar a los alumnos para la toma de decisiones estratégicas en las entidades locales a través de la práctica de situaciones reales.

Este sistema se utilizó por primera vez en Harvard a principios del siglo XX y desde entonces se ha popularizado enormemente gracias a su gran efectividad para desarrollar conocimientos, capacidades y actitudes entre alumnos con experiencia. Estos son sus beneficios:

Abrir nuevas perspectivas a través de la escucha activa con los compañeros y profesores

Mejorar el juicio crítico a través de la discusión. Aumentar la capacidad de diagnóstico y reflexión

Aprender a tomar decisiones, tomando decisiones que son aplicables a tu entidad local

Desarrollar la visión transversal y la perspectiva del habilitado nacional ante cualquier decisión.