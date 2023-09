Japón, un mercado rico, fiable, maduro y libre donde se valora el negocio a largo plazo

Actualmente, Japón es la tercera economía del mundo con un Producto Interno Bruto (PIB) de más de 4 billones de euros, solamente superado por China y Estados Unidos. Además, este país se presenta al mundo como un mercado que cuenta con un alto índice de confianza.

Con respecto a esto, en el Ciclo de Oportunidades de Negocio en Asia organizado recientemente por el medio de comunicación internacional Go Aragón, distintos expertos sostuvieron que Japón ofrece diversas oportunidades de negocio en sectores como energías renovables, digitalización, automoción, ferrocarriles y agroalimentación, entre otros.

Alrededor de 30 personas estuvieron presentes en esta segunda parada del ciclo, que contó con colaboradores como ARPA, Eboca, JEVASC, Navarro Llima abogados, APB Marketing Promocional y Alfredo Cortés Consultores S.L. En ella, Julio Díaz-Terán, Economista Senior de la Embajada del Japón en España; el doctor Mario Malo, Profesor Asociado en el máster de Estudios Globales de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Jaime J. Navarro, fundador de Navarro Llima Abogados S.L. y consultor de empresas en Japón, mostraron sus conocimientos sobre el país y ofrecieron distintas claves para afrontar la generación de negocios en Japón.

Japón cierra su etapa de 30 años de estancamiento económico En la reunión conducida por Alfredo Cortés, director de Go Aragón, un representante de la Embajada del Japón en España realizó un análisis sobre la actualidad económica de este país. En primer lugar, Japón está dejando atrás tres décadas de estancamiento y las perspectivas económicas han mejorado, después de los impactos negativos que produjeron la crisis sanitaria y la guerra en Ucrania.

A día de hoy, las previsiones de crecimiento son del 1,8 % para 2023 y de más del 1 % para 2024. De esta manera, Japón pasaría a ser un país con crecimiento y algo de inflación (2,7 % en 2023 y 2,2 % en 2024). Esta evolución ya se puede notar en la bolsa, donde el índice Nikkei ha tocado máximos históricos. Uno de los factores que explica este crecimiento son las inversiones de grandes empresas americanas en la fabricación de semiconductores.

En cuanto a su relación con España, solo el 0,8 % de las exportaciones de este país tienen como destino a Japón. Según se ha comentado en la reunión organizada por Go Aragón, los sectores anteriormente mencionados presentan buenas oportunidades de inversión para las empresas españolas que se pueden beneficiar del Acuerdo de Asociación Económica que la Unión Europea firmó en 2019.

En Japón se valoran los negocios a largo plazo Otro de los expositores durante la jornada organizada por Go Aragón sostuvo que las empresas que desean hacer negocios con Japón deben ofrecer productos o servicios de gran calidad y alto valor añadido. Además, deben tener una capacidad financiera suficiente para afrontar un período medio de implantación de 2 años.

Este expositor, especializado en inversiones en Japón, también ha afirmado que el mercado japonés es maduro y tiene un alto nivel de competencia. Por este motivo, para captar el interés de las empresas locales la propuesta de valor debe ser alta. Además, el ecosistema económico de este país se caracteriza por las relaciones a largo plazo.

Para conocer más sobre el Ciclo de Oportunidades de Negocio en Asia de Go Aragón es posible ingresar al portal de este medio de comunicación internacional. La próxima jornada de este ciclo se realizará en octubre y se centrará en las oportunidades que ofrece la economía de la India.