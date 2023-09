Interfunerarias explica las claves para elegir tanatorio tras la muerte de un ser querido

Tanto si se dispone de seguro de decesos como si no, hay algunas cuestiones que conviene valorar a la hora de escoger un tanatorio cuando ha tenido lugar la muerte de un familiar. La mayoría de las veces las opciones son muy diversas, por eso es conveniente investigarlas a fondo para saber cuál es la idónea, después de comparar precios, instalaciones, servicios y un largo etcétera No obstante, cuando un ser querido fallece las ganas y la energía para tomar esta decisión pueden no ser las suficientes. En el Tanatorio de San Isidro en Madrid del grupo Interfunerarias lo saben, por eso han querido facilitar esta tarea proporcionando los puntos clave que se deben tener presentes a la hora de elegir.

Precio y presupuesto disponible

La primera de las variables a analizar (si no se tiene un seguro contratado), es la relacionada con el presupuesto. Valorar lo que va a costar el servicio al completo y comparar dos o tres opciones diferentes suele ser lo más recomendable.

La creencia de que la alternativa más cara es la que más y mejores servicios ofrece no siempre se cumple. Es necesario examinar la oferta de los diferentes tanatorios que se estén comparando para saberlo con exactitud. Igualmente, no tendría mucho sentido pagar por un paquete de servicios proporcionado por un determinado tanatorio si, en realidad, no se desea contratarlos todos.

En resumen, de lo que se trata es de definir un presupuesto y decantarse por la opción que mejor se ajuste a las necesidades concretas dentro ese rango de precios.

Profesionalidad y confianza del personal

La profesionalidad y la cercanía que muestren los profesionales de la funeraria al contactar con ellos es, para algunas familias, un aspecto decisivo. Que el personal sepa transmitir confianza, serenidad y empatía, sin duda, puede marcar la diferencia.

Localización

Para muchas personas la cercanía del tanatorio al lugar de residencia de la familia más cercana es un punto clave para la elección. Cuanto más accesible sean las instalaciones, mayor será el número de personas allegadas que se podrán acercar a darle el último adiós al difunto.

Opiniones de clientes

Tanto el boca oreja como las reseñas de Internet pueden ser un buen indicativo de la calidad e idoneidad del tanatorio en cuestión.

Instalaciones

Que el tanatorio tenga una cantidad considerable de salas, que sus instalaciones estén bien cuidadas y que se ofrezcan horarios de apertura cómodos son algunos de los aspectos más demandados en este sentido.

Servicios disponibles

Finalmente, que desde el tanatorio se ponga a disposición de la familia un amplio catálogo de servicios es también un argumento a favor. Hablamos, por ejemplo, de los servicios de floristería, traslados tanto nacionales como internacionales, aparcamiento privado, cafetería o atención funeraria durante las 24 horas del día. Servicios que ofrece en su totalidad el Tanatorio de San Isidro en Madrid, gestionado por Interfunerarias, que además cuenta con una excelente localización (frente al Parque de San Isidro y muy cerca de la M30) y con unas modernas y completas instalaciones.