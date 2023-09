Lo trascendente es lo que importa. No hay posibilidad de vida sin Dios

DIOS NO HA MUERTO, es el Autor de cuanto existe y sin EL es imposible edificar nuestra propia vida y por tanto la sociedad. Si suprimimos a DIOS ¿QUË NOS QUEDA? La nada. Es imposible de imaginar que se fuese a edificar una Nación Católica como España, SIN DIOS. ¿Cómo ha sido esto posible? Por nuestra cobardía, mediocridad y pasotismo.

La VIDA de España, ha sido desde hace dos mil años, La fe en Cristo Jesús Hijo de DIOS y Dios como su Padre. En su presencia en la DIVINA EUCARISTIA y en el amor a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y nuestra. Infinidad de basílicas, monasterios, ermitas, santuarios, etc., demuestran con toda claridad el amor del Pueblo Español a la Santísima Virgen María. ¿Qué hacemos los católicos y la Jerarquía y clero católico para recuperar esa identidad, sin la cual España solo será un recuerdo de lo pasado? Pero el pueblo está como ovejas sin pastor. La Santísima Virgen dicen que está más tiempo en la tierra que en el cielo, avisando a sus hijos de su extravío, que somos merecedores de que la ira de Dios caiga sobre nosotros. Pero hay que repetirlo, queda un resto cada vez más numeroso que va engrosando el Ejército de la Santísima Virgen. Solo los que adoren a la DIVINA EUCARISTIA Y VENEREN A LA VIRGEN CON EL REZO DEL ROSARIO Y DEN TESTIMONIO PUBLICO DE SU FE, serán los que formen la nueva sociedad, en la cual no ingresaran los mediocres, los cobardes, ni los apostatas.

No cuento fábulas, ayer mismo, estoy en mi parroquia, está expuesto el Santísimo Sacramento, entra un Jover, no le conocía, y postrándose en el santo suelo de rodillas, inclinó su cabeza hasta el suelo. Ese si que tenia fe, y con su ejemplo despierta la conciencia de muchos católicos, incluida la Jerarquía que parece que padecen artrosis, pues casi nadie se arrodilla. Este sí que pertenece, a la vista de su ejemplo, a los apóstoles de los Últimos Tiempos; pues en lugar de lamentos, sigamos su ejemplo y ADOREMOS A LA DIVINA EUCARISTIA, ALLÍ ESTA TODO, SIN ELLA, NO HAY NADA. Nos sobran los charlatanes sacamuelas y nos faltan los testigos.