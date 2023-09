La marioneta en el espejo

Cuenta una antigua leyenda, que en el principio de los tiempos nació un ser libre. Como sustancia que era, pensaba y hacía lo que su naturaleza le impulsaba. Iba donde le daba la gana. No hacía las cosas para cosechar reconocimientos, sino con naturalidad. Aunque fue a la escuela, nunca estuvo allí. Aunque cumplía todo cuanto le ordenaban, nunca lo hizo. En fin, aunque estaba allí, en realidad nunca estuvo.

Él era una criatura en el mundo y la existencia era el único sentido de la vida. A ver si me explico: cuando jugaba a la pelota, era la pelota la que le chutaba a él, era el boli quien le escribía; era la palabra quien le hablaba y así con todo ¿Se dan cuenta? A medida que crecía, más y más se percataba de que todo aquello tenía un sentido que se le escapaba, pero que intuía. Aunque, él iba camino de creer que era el reflejo en el cristal. Y por eso, poco a poco se fue identificando con ella hasta que se transformó en una marioneta. Aunque los hilos no se veían, todo era un destello condicionado. Y aunque parezca mentira, incluso los pensamientos estaban manipulados por hilos invisibles. De este modo abandonó su esencia, empezó a formar parte de la mentira y fue uno más.

Todo respondía a una hipnosis colectiva de la que era muy difícil escapar. La trampa consistía en que todos perseguían la misma realidad ficticia. Solo cuando se asomó en él la sombra de la duda, comenzó a percatarse del vacío a donde se dirigía. Así que un día cogió un martillo e hizo añicos aquel fulgor. Fue entonces cuando volvió a sentir que no pertenecía a aquel lugar, aunque era su hogar. Fue entonces cuando se sintió más cercano que nunca, aunque ya estaba muy lejos. A partir de entonces, solo admitió la imagen que de sí mismo tenía. Y así, desde entonces. todo empezó a ser como era en el principio de los tiempos...