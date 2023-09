La verdad siempre se impone, aunque sea por ansiedad

Dada la contrastada personalidad del Presidente del Gobierno en funciones -jalonada durante su actividad política a lo largo de estos últimos cinco años por constantes y osados “cambios” de criterio y opinión, presentados, sin duda, con un aplomo, naturalidad y determinación cautivadores y una solemnidad enternecedora-, creo que, ahora, por primera vez, que yo recuerde, comienza a perder la compostura, posiblemente a causa de la comprensible ansiedad generada por las apreturas políticas. Y es que ha pronunciado nada menos que dos verdades irrefutables en un mismo mes, este en el que estamos, septiembre: la última, el pasado día 21, en que afirmó que, si, tal y como parece, fracasa la investidura del candidato del Partido Popular y él es designado por el Jefe del Estado para formar gobierno, conformará una coalición encabezada por el PSOE, en la que el conjunto de las líneas maestras de la administración de gobierno, “ya les adelanto que será coherente con lo que hemos hecho”; la primera, el día 17, en que afirmó que “buscaré votos debajo de las piedras”.

Comenzando con la más reciente, la coherencia, conviene aclarar que, tradicionalmente, fue considerada una virtud, por tanto, una característica deplorable y trasnochada (sobre todo por machista, pues etimológicamente procede de “virtus”, que, a su vez, deriva de “vir”, varón), consistente en establecer un continuum racional entre el pensamiento, la palabra y la acción, en la que ésta se sustenta argumentalmente en aquellos, teniendo como guía la bondad, la honestidad y la honradez. Pero es que la coherencia, por su origen antifeminista, no ha de ser una virtud, sino una estrategia: la coherencia alternativa, la “actuala”, ha de ser el soporte argumental falaz (entiéndase proclive a la tolerancia y a la convivencia) justificativo de la ineficacia, la incapacidad, la maldad o la vileza; de modo que la constancia en este proceder lo haga congruente con el cumplimiento de objetivos y deseos (el conocido como “relato”). En consecuencia, no quepa duda, nos encontramos con una gran verdad: habrá coherencia.

En cuanto a la más antigua de las afirmaciones presidenciales, me viene a la memoria que, cuando era un chaval y en el colegio nos llevaban de excursión al campo (antes se denominaba así al inconsciente, dañino e irresponsable contacto humano con el medio natural), una de las cosas que nos advertían es que no metiéramos las manos debajo de las piedras, porque allí se cobijaban algunos animales que podrían causarnos más de un disgusto, dado que algunos eran venenosos (estas medidas de precaución, que conste, se siguen aplicando hoy, si bien desde la normalización de una perspectiva de género fluido ecofeminista, poniendo de manifiesto que son la mano y el CO2 del aliento los que pueden intoxicar al animal): escorpiones, víboras (hocicuda y de áspid; es increíble que todavía lo recuerde después de haber padecido una educación opresora y antipedagógica) y escolopendra, entre otros. Cuatro adorables seres que, sin duda, cumplen una función de equilibrio natural imprescindible, siempre que el ser humano no interfiera con ellos. Así que no sé si será una buena idea buscar debajo de las piedras, no sea que se vaya a generar un daño irreparable en el ecosistema político que dé al traste con el hábitat democrático en el que convivíamos. A ver si va a ser cierto lo que ha declarado el señor Guterres, Secretario General de la ONU, y estamos abriendo las puertas del infierno.