¿Ya está decidida?

Pedro Sánchez sabe que no puede dar a los independentistas lo que piden. La amnistía, simplemente, no cabe en la Constitución. Pero conociendo a Pedro Sánchez, también sabemos que es capaz de retorcer la realidad hasta extremos imprevisibles con tal de mantenerse en el poder.

Ya retorcerá la ley a conveniencia, la llamará de otra manera, y conseguirá que un grupo de juristas persuadan a una parte de la sociedad de la conveniencia de este salto en el vacío. Bien es verdad que varios magistrados del Constitucional, etiquetados como progresistas, han advertido que no se dé por hecho su aval a semejante despropósito.