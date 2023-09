El caso Rubiales y el final de los medios de comunicación clásicos

Se habla de la crisis de los medios de comunicación de masas generalistas, más en concreto de la pérdida de influencia y declive de la televisión ante una sociedad que vive en streaming, pero el caso Rubiales demuestra el poder que aún mantienen para conformar la opinión pública, al menos en los temas y casos que plantea la agenda del feminismo dominante, emocionales e identitarios y muy pegados al mainstream ideológico.



Me gustaría preguntarle sobre esto a la presentadora de informativos de fin de semana de la Sexta, Maria Martinez, que la misma noche de autos dijo, con mirada cómplice y risueña, delante de cientos de miles de espectadores, que el beso había sido un "gesto totalmente espontáneo, fruto de la euforia del momento, que la jugadora se ha tomado con todo el sentido del humor".

Realmente todo quisqui pensaba como Maria en ese momento, incluida la jugadora y todas las campeonas. Todos salvo unos cuantos talibanes de las redes sedientos siempre de cancelación y unos muchos políticos -entre ellos el presidente Sanchez- que preparaban ya esa noche sus argumentarios para las ruedas de prensa del día siguiente retorciendo el asunto para su propio provecho.

La campaña que se orquestó desde el día siguiente tras el toque de corneta del Gobierno en la mayoría de medios ha sido brutal. Todos a una para hacer ver a la gente que el color azul es amarillo. Tengo incluso amigos, de esos que pensaba yo que eran más o menos de la resistencia, que se convirtieron en daltónicos en un abrir y cerrar de ojos.

¿Qué ha cambiado desde aquellas espontáneas frases de Maria; desde aquellas carcajadas y gritos de 'beeesooo, beeesooo' en el autobús de las futbolistas; desde las risas de Jenni y de sus declaraciones a la prensa quitándole cualquier importancia al pico, hasta hoy, con Rubiales desterrado en los confines del infierno, amenazado con pena de cárcel de 4 años; con el ex seleccionador y sus colaboradores investigados por coacciones y las campeonas peleadas entre ellas y desquiciadas exigiendo cargarse de arriba a abajo el orden mundial?

Según se nos dice, se trata de que Jenny y las demás, junto a una mayoría de españoles han entrado en razón, tras interiorizarlo y tomar conciencia a posteriori, llegando a la conclusión de que aquel pico fue sin lugar a dudas una agresión sexual en toda regla. Yo mas bien creo que los medios de comunicación han demostrado su poder para moldear el clima de opinión, adoptando como propia la versión feminazi sobre el asunto y convirtiéndola en puro mainstream a consumir por todos - más bien diría tragar -, activándose a tope la famosa espiral del silencio de la politóloga Noelle Neumann, teoría según la cual los ciudadanos, para no sentirse aislados, tienden a callarse o adaptar su opinión al sentir que se detecta mayoritario en la opinión pública - o publicada, quién sabe-.

En el caso Rubiales, además del silencio de muchos, se ha activado la maquinaria inquisitorial con un tropel de comunicadores y activistas - entre muchos otros Gonzalo Miro y Antonio Maestre -. señalando a aquellos -pocos- que se atrevían a matizar la versión oficial, e incluso, rozando lo fascistoide, dirigiendo sus dedos acusadores contra los "cobardes" que "aún no se han pronunciado". En este caso hemos asistido a un cambio cualitativo en los procesos de cancelación, que antes eran unos fenómenos exclusivos de las redes sociales, y ahora parece que han colonizado también la puritanas televisión y radio, vírgenes hasta hoy en estos aquelarres donde la muerte civil de una persona no es sino una necesidad de estos Torquemada de hoy en día, moralistas contemporáneos, tan autoritarios como los de antes.

Es penoso ver y escuchar a tantos tertulianos y articulistas con la voz y la palabra temblorosas y sensible timidez sumarse con más miedo que vergüenza a la tesis oficial, sin matices. Les entiendo, hay que dar de comer a los niños. Otros se esmeran en demostrar, ya sea por convencimiento o conveniencia, ante la audiencia, que ellos tienen el miembro mas feminista y largo que nadie. Unos y otros, junto a sus patronos de la tele y la radio, que ya hicieron juramento con el feminismo dominante años atrás - dios nos libre, padre pecatore - han machacado al personal a todo lo que da y ocho pueblos más. A eso se le llama moldear el clima de opinión por sus santos bemoles.

Mientras los medios clásicos se van muriendo o adaptando al infierno que ya tienen encima, todavía dan muestras de vigor al defender el mainstream ideológico del que viven. Creo que sin embargo les quedan cuatro telediarios, nunca mejor dicho, para que comience su agonía. Las generaciones que aún no tienen barriga van a buscar el contenido y la información que quieren cuándo y cómo quieren, no cuándo le programen otros. Y aún más preocupante para los medios es el hecho de que nuevos líderes de opinión, tanto de la contracultura como de la cultura, son nativos de otros medios y plataformas, como Youtube o Twitch, nuevos mercados de la información en vivo o bajo demanda donde se puede ir a escoger entre una amplia variedad de información, opiniones y climas no necesariamente oficiales. Lugares que no son tampoco santuarios, no exentos de control, aun incipiente, pero donde se puede respirar un poco.

Antes de que el incendio o tsunami arrase a los medios, me gustaría saber si mi querida Maria de la Sexta, mi presentadora preferida, podrá salvarse, o al menos díganme si saben en que gulag la habrán recluido.