Bótox coreano, el nuevo tratamiento antiaging disponible en 360Clinics

Corea es un referente en cuanto a tratamientos de medicina estética, ofreciendo resultados efectivos en zonas sensibles como los pómulos, labios y boca.

En los últimos años, la aplicación de bótox coreano ha obtenido una importante popularidad, provocando una revolución en el ámbito de la medicina moderna, la cual llegó a España a través de los centros médicos-estéticos 360Clinics. Desde la firma se encargan de aplicar esta intervención en una gran cantidad de ciudades españolas; Madrid, Andalucía, Murcia, País Vasco, Islas Canarias, Valencia...

El bótox coreano LETYBO y sus principales beneficios La toxina botulínica LETYBO tipo A, fabricada por el laboratorio Croma-Pharma, ya ha sido aprobada por un total de 26 países, entre ellos España.

Con la aplicación de este bótox coreano, las personas consiguen reducir el impacto de las arrugas que aparecen en la frente, entrecejo y patas de gallo. Además, esta técnica coreana antiarrugas, permite rejuvenecer y mantener la piel saludable en pacientes de hasta 75 años, a diferencia de los productos de la competencia que suelen brindar resultados positivos en personas de hasta 65 años.

Entre las cualidades más importantes de esta variedad de bótox coreano, se destaca que no opone resistencias ni anticuerpos y garantiza cambios efectivos desde las primeras 48 horas y hasta 6 meses después de la primera aplicación.

Por su parte, al tratarse de un bótox coreano no invasivo, no resulta necesario un tiempo específico de recuperación y tampoco posee efectos secundarios (este es un beneficio clave para quienes desean recurrir a una alternativa de tratamiento 100 % natural).

Luchar contra el envejecimiento facial Llegar a la tercera edad no representa una agradable noticia para la mayoría de las personas, ya que deben lidiar con las consecuencias que proporciona la vejez, siendo sus rostros uno de los sectores del cuerpo más perjudicados; pómulos, labios, entrecejo.

Uno de los productos más elegidos por el público para luchar contra el envejecimiento facial es el bótox coreano, debido a que genera resultados en el corto plazo, aporta mayor durabilidad y suele ser más económico en comparación con otras variedades de toxina botulínica tipo A.

Por su parte, el bótox coreano es una metodología cada vez más utilizada porque representa seguridad y confianza, teniendo en cuenta de que la industria de medicina estética coreana es una de las más influyentes del mundo.

Ante este escenario, donde el envejecimiento facial preocupa cada vez más a los ciudadanos y entendiendo que Corea es uno de los países que mejores resultados brinda con sus tratamientos de medicina estética, las clínicas 360Clinics ofrecen la oportunidad de aplicarse bótox coreano mediante un equipo de profesionales de experiencia, atención personalizada y asesoramiento antes y después de cada intervención.