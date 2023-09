Eduardo, fundador de HOME TARGET, concede una entrevista

Hoy en día, muchas personas desean invertir en el mercado inmobiliario por distintos motivos. No obstante, muchas no encuentran a los profesionales o a una agencia adecuada, que les brinde todos los servicios que necesitan.

En este contexto, en el corazón de Playa San Juan, la agencia HOME TARGET trabaja de forma profesional en procesos de compraventa de inmuebles, garantizando a los clientes una atención de primera y un servicio de asesoría legal. En este artículo, su fundador, Eduardo, explicará por qué es una de las mejores agencias actualmente en España y por qué es importante contactar con él si se desea realizar cualquier gestión en el ámbito inmobiliario.

Eduardo, ¿puedes contarnos más sobre HOME TARGET y cómo desarrolla su trabajo?

Si claro, HOME TARGET inmobiliaria nace aproximadamente hace 12 años, motivada por mi experiencia en el sector inmobiliario de más de 25 años, decidimos ubicar nuestra oficina en lo que hoy en día seguimos considerando un punto estratégico (Playa San Juan), en la ciudad de Alicante, nuestro trabajo esta se desarrolla actualmente en toda La Costa Blanca y la Región de Murcia, y nos enfocamos mucho en dar un trato personal y cercano a los propietarios vendedores y las personas interesadas en comprar, escuchamos con mucho detalle sus necesidades, inquietudes o cualquier otro aspecto relevante para ellos, de esta forma podemos entenderles bien y ayudarles de la mejor forma a alcanzar sus objetivos.

¿Cuál es la gama de propiedades que ofrecen en HOME TARGET y en qué áreas específicas operan?

En HOME TARGET, entendemos que para brindar la mejor ayuda a nuestros clientes, es necesario disponer de una cartera de propiedades muy variadas en todos los aspectos, es por eso que proporcionamos una gran variedad de inmuebles y precios, que van desde pequeños pisos a grandes áticos, casas de pueblo hasta elegantes Villas en ubicaciones excepcionales, hablando de ubicaciones es importante resaltar que podemos ofrecer viviendas en zonas urbanas y también en otras zonas tan demandadas como pueden ser una propiedad a pocos pasos de las playas , con vistas al mar y campos de Golf entre otras opciones.

¿Podría explicarnos qué ventajas ofrece esta ubicación estratégica para su negocio y cómo influye en la captación de clientes?

La Ubicación de nuestra oficina en el número 129 de la Av. Costa Blanca en Playa de San Juan, justo al lado del Hotel Castilla nos da la posibilidad de ser fácilmente ubicados por las personas que desean vender o comprar, y con la confianza que hemos logrado ganar a través de los años de gestión en la zona, hace posible que al día de hoy más de un propietario nos encomienda la venta de su vivienda, gran parte de estos clientes son vecinos de la zona y les da tranquilidad saber que entendemos y conocemos las particularidades del entorno donde desarrollamos nuestro trabajo, por estas y muchas otras razones, muchas personas a las que ya les hemos ayudado a vender sus casas, también recomiendan nuestros servicios a vecinos y amigos, lo que se traduce en nuevas captaciones.

HOME TARGET trabaja con viviendas de obra nueva y segunda mano. ¿Podría explicarnos cómo se diferencian estas dos categorías en su cartera y qué demanda suelen tener?

Sí, es cierto en HOME TARGET ofrecemos estas dos categorías, y efectivamente tienen algunas diferencias importantes entre sí, algunas de las diferencias principales que podríamos destacar en el caso de la Segunda mano es su ubicación a pocos pasos del mar, estas propiedades que en su mayoría suelen ser pisos con una antigüedad que rondan entre 30 y 50 años, suelen estar ubicadas en Playa San Juan, El Cabo de Las Huertas y Playa Muchavista, suelen ser las más demandadas por los clientes nacionales, que buscan un entorno más Español, además de la facilidad de acceder a transporte público, especialmente el AVE.

Las Propiedades de Obra Nueva, se destacan por sus diseños modernos y en la mayoría de los casos construidos con acabados de primera calidad, son más demandadas por los clientes internacionales, normalmente provenientes del Norte de Europa, quienes vienen buscando sol y la localización no es la prioridad, estas propiedades se encuentran en diferentes ubicaciones de la provincia de Alicante y la Región de Murcia, muchas de ellas en poblaciones costeras, algunas con vistas al mar o en increíbles campos de Golf.

En cuanto a las viviendas de segunda mano en Playa San Juan y el Cabo de las Huertas, ¿qué estrategias utilizan para captar la atención de los compradores nacionales?

En HOME TARGET utilizamos diferentes estrategias de Marketing para atraer a los compradores, además de los canales normales, donde actualmente publican todas las Inmobiliarias (Idealista, fotocasa, yaencontre, etc.), nos mantenemos actualizados con técnicas de Marketing online y herramientas más potentes como la Huella digital gracias a estas modernas técnicas de marketing tenemos la capacidad de llegar a un cliente final mucho más filtrado e interesado en la propiedad por la cual nos ha contactado, ya que esta estrategia es mucho más directa, y nos permite promocionar las propiedades de forma diferente donde podemos hacer una WEB de cada propiedad si la misma cumple con nuestros parámetros y también son de gran importancia los clientes que llegan referidos por antiguos compradores que han quedado muy satisfechos con nuestros servicios.

¿Puedes hablarnos sobre el perfil de los clientes internacionales que buscan viviendas de obra nueva en Alicante? ¿De qué países suelen provenir y qué características buscan en las propiedades?

Los clientes Internacionales que suelen comprar propiedades de obra nueva, suelen provenir de países como Holanda, Bélgica, Polonia, Alemania, Ucrania e Inglaterra y en los últimos años hemos notado que también está aumentando el interés en personas que vienen de Mexico, y Los Estados Unidos.

La mayoría de estas personas comparten un perfil similar, desean comprar viviendas de diseños modernos, en poblaciones cercanas a la costa, en condominios privados donde puedan tener piscina privada o comunitaria, entre 2 y 3 dormitorios, en entornos tranquilos que dispongan de servicios a poca distancia, en lo que respecta a los presupuestos si existe mucha diferencia, y los mismos están vinculados a las zonas en las que desean comprar.

Nuestros clientes de alto standing tienen un perfil diferente, suelen disponer de presupuestos altos y prefieren villas independientes de diseños más exclusivos en ubicaciones premium en las cuales suelen tener vistas impresionantes del mar o campos de golf, para los cuales también disponemos de una amplia cartera de propiedades.

Dado que conocen profundamente la provincia de Alicante, ¿qué tipo de asesoramiento personalizado pueden proporcionar a los clientes durante su proceso de compra? ¿En qué situaciones específicas esto resulta crucial en el proceso de adquisición de propiedades?

Nosotros acostumbramos a conversar mucho con las personas que deciden comprar con HOME TARGET, nos encanta escuchar sus ideas, sus inquietudes, sus preocupaciones, el uso que desean hacer de la vivienda, su forma de vida, esto nos permite crear un perfil óptimo y poder saber realmente qué tipo de propiedad y en que zonas son las más adecuadas para él o ella.

Además, teniendo en cuenta que gran parte de las personas que compran vivienda de obra nueva son internacionales, les ofrecemos la posibilidad de asesoramiento legal adecuado a cada caso.

Otra parte de nuestro asesoramiento consiste en ayudar al cliente a obtener una hipoteca en caso de que lo necesite, para ello trabajamos con entidades financieras que pueden ofrecer un abanico de opciones, donde el cliente podía escoger la que más le convenga

Para concluir, ¿puedes compartir con nosotros algunos de los proyectos o desarrollos inmobiliarios interesantes que están surgiendo en su área de operación en la actualidad?

Realmente, es difícil responder esta pregunta, ya que sin duda son muchos los desarrollos y proyectos que presentan características interesantes. Por resumir, podríamos resaltar los desarrollos ubicados en Benitachell, que gozan de vistas al mar excelentes desde todos sus proyectos. También al sur de la provincia de Alicante se encuentra la que posiblemente es la mejor urbanización de la Costa Blanca, "Las Colinas", donde es posible adquirir villas y pisos de lujo en un entorno irrepetible. En la región de Murcia, destaca una urbanización única en todo el Mediterráneo, que han construido un enorme lago que se utiliza como playa privada, además de otras zonas que hacen de esta urbanización un placer para sus propietarios, podríamos hablar de muchos otros desarrollos, pero entiendo que no tendríamos tiempo para hablar de todos ellos