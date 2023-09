El 90% de las empresas considera que las competencias FinOps son clave en la innovación cloud, según VMware

Las organizaciones están sometidas a una mayor presión para rentabilizar las inversiones en cloud, mientras que se disparan la contratación de perfiles FinOps y se buscan más competencias para impulsar la innovación Las empresas de toda Europa están a la caza de talentos cloud con conocimientos tanto financieros como técnicos, y el 85% busca activamente contratar personas con experiencia en FinOps para obtener un mayor valor de sus inversiones en cloud. Sin embargo, estas características están resultando difíciles de obtener.

Según un nuevo estudio realizado por VMware entre altos directivos de empresas de España, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos, el 90% afirma que una combinación de habilidades de optimización de costes junto con conocimientos técnicos es ahora fundamental para impulsar la innovación en la nube y proporcionar valor al cloud. Esta tendencia está influyendo en la forma en que las organizaciones contratan a expertos en cloud, a medida que la obtención de valor se convierte en un imperativo económico. El 88% de los encuestados está de acuerdo en que los departamentos de TI deben ir más allá de los conocimientos tradicionales sobre cloud, como DevOps, e incluir conocimientos de FinOps, como contabilidad, análisis y economía. El objetivo es cuantificar mejor los argumentos empresariales a favor de la nube y acelerar su valor en toda la organización.

Pero a pesar de estas intenciones de contratación, las empresas no obtienen los resultados esperados. El estudio de VMware muestra que el 64% no puede contratar los recursos necesarios para controlar los costes y acelerar la innovación, y el 71% afirma que la incapacidad de conseguir que los stakeholders de alto nivel se impliquen en el proceso cloud está obstaculizando la innovación.

Superar estos obstáculos es aún más importante si se tiene en cuenta que un análisis realizado por VMware en tiempo real de las ofertas de empleo que exigen conocimientos cloud en los mismos seis mercados europeos, ha revelado que el interés de los candidatos por las FinOps se está disparando. En el Reino Unido, Francia y los Países Bajos, las búsquedas online de puestos basados en FinOps se han disparado un 665%, 296% y 1.200% respectivamente en los últimos tres años. Las organizaciones de usuarios finales, como las de fabricación, servicios financieros y venta al por menor, deben aprovechar este interés. En la actualidad, más de la mitad de todas las ofertas de empleo incluyen FinOps como requisito.

Ahora más que nunca, la crisis económica obliga a las empresas a obtener un mayor valor financiero y operativo en el menor tiempo posible de sus inversiones cloud, que este año ascenderán a 142.000 millones de dólares en Europa, según IDC.

Para Martin Hosken, Chief Technologist for Cloud EMEA, VMware, "el cloud se ha convertido en la piedra angular para la mayoría de las organizaciones en la forma en que prestan servicios digitales valiosos a clientes y empleados, y optimizan sus organizaciones, pero la conversación está avanzando, la eficiencia y la relación calidad-precio son clave para los directivos en 2023".

"Los costes del primer día son comprensibles, pero lo que las empresas quieren saber ahora es dónde y cuándo verán los beneficios de la nube en toda su organización: la velocidad y la escala fueron las principales consideraciones en la última década de 'cloud first', pero esta década va a consistir en añadir control con la economía, la eficiencia y la sostenibilidad de la nube. La relación calidad-precio será el atributo clave para seleccionar un socio cloud en 2023 y más allá".

"Por lo tanto, tiene sentido que se busquen habilidades más allá de las competencias básicas cloud, puesto que los equipos de TI necesitan demostrar valor a las partes interesadas del negocio. Contar con capacidad de análisis, contabilidad, economía o gestión del rendimiento ayuda a los departamentos de TI a situar la nube en la agenda de la junta directiva y a presentar sus argumentos comerciales, lo que en última instancia acelera su valor y sus beneficios".

Roberto Sastre, gerente de ingeniería de Mutua Madrileña, afirma que "el crecimiento y la tendencia hacia el modelo cloud provocaron hace tres años la necesidad de impulsar internamente la gestión FinOps para ayudar a la empresa a obtener el máximo valor de sus inversiones en la nube. Adoptando una mentalidad FinOps, que combina la gestión financiera de la nube con la experiencia técnica, en Mutua Madrileña hemos sido capaces de impulsar una innovación eficiente y una mayor rapidez en la obtención de valor para el negocio".

La investigación de VMware revela que a la cabeza de la lista de habilidades de contratación en la nube se encuentra la capacidad de desarrollar e implementar estrategias para optimizar el gasto cloud, según el 60% de los encuestados. Mientras que casi uno de cada cinco dice que la habilidad más buscada ahora es la capacidad de producir informes y análisis para una audiencia de directivos, con un 18% que indica que es la capacidad de aportar una comprensión holística del negocio a los procesos cloud.