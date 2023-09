Inmoplanet Canarias, el aliado para encontrar la vivienda ideal

Las siete islas que forman el archipiélago canario también son conocidas como las Islas Afortunadas. Esto se debe a que ya en la mitología griega eran consideradas el paraíso del descanso debido a su clima subtropical durante todo el año y sus impresionantes paisajes.

La calidad de vida que ahí se respira lo han convertido en el lugar perfecto para vivir. Por ello, son cada vez más las personas que acuden a una inmobiliaria Canarias para encontrar su vivienda ideal.

Inmoplanet Canarias es una empresa inmobiliaria con raíces alemanas y con más de 20 años de experiencia ayudando a compradores y vendedores de inmuebles en Canarias. Con sus muchos años de experiencia en la intermediación y gestión inmobiliaria canaria, el sueño de tener una propia propiedad en las Islas Canarias puede hacerse realidad, lo que además reportará una buena rentabilidad, porque, por ejemplo, siempre se está en temporada alta en las Islas Canarias.

Para ellos no solo es muy importante el trato profesional, sino también el apoyo poscompra y la escucha atenta desde el primer momento para saber realmente lo que buscan sus clientes.

Con sus muchos años de experiencia y su sensibilidad hacia las necesidades y deseos de sus clientes, con su estilo alemán y su apertura canaria, han hecho excelentes contactos y pueden contar con una gran lista de clientes. Actualmente, cuentan con una amplia variedad de ofertas inmobiliarias de viviendas nuevas y de segunda mano, chalets, y fincas por toda la provincia, con las mejores garantías económicas del mercado.

Los primeros pasos para comprar una propiedad De acuerdo con los expertos en el área, antes de comprar un inmueble se deben establecer las prioridades como comprador, todo lo que necesita de un nuevo hogar y lo que desearía que tuviera. Esto será de ayuda para priorizar y así tomar una decisión correcta para sus necesidades.

A continuación, se recomienda establecer un presupuesto aproximado que el comprador esté dispuesto a gastar en su próxima propiedad, así como también considerar un margen de dicha cantidad para destinarlo a costes adicionales, como mantenimiento, impuestos y seguro de vivienda, entre otros.

Finalmente, es el momento de considerar la ubicación del inmueble. Para ello, se debe investigar un poco sobre aspectos como su nivel de seguridad y la cercanía que tenga con lugares públicos como parques, centros comerciales, supermercados y hospitales. Una vez evaluados todos los aspectos necesarios, y con una zona en mente, ya se puede proceder a la búsqueda de propiedades.

La búsqueda del inmueble perfecto Uno de los factores decisivos para escoger el inmueble ideal es evaluar la calidad de los servicios y acabados con los que cuenta, verificar cuáles son, que funcionen de manera correcta y que estén al día sus pagos. De igual manera, se recomienda revisar que el mobiliario básico sea de buena calidad.

También el comprador debe asegurarse de que las dimensiones de la propiedad sean las adecuadas para la cantidad de personas que harán uso de ella, teniendo en cuenta la cantidad de habitaciones, espacios comunes y baños. Además, es de suma importancia observar la distribución de los espacios del inmueble, de sus metros cuadrados, de manera que los espacios compartidos como cocina, sala o comedor no interfieran con las habitaciones.

Teniendo todos estos aspectos en cuenta, buscar la propiedad ideal puede hacerse por cuenta propia. Sin embargo, contar con el apoyo de una agencia inmobiliaria puede facilitar mucho el proceso, no solo en cuanto a la búsqueda, sino también en todo lo relacionado con los aspectos burocráticos. Una buena alternativa es Inmoplanet Canarias, que cuenta con una cartera de clientes internacionales cuidadosamente seleccionados.