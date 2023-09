Lideremos, el primer lobi juvenil de España, presenta ante el presidente de la CEOE una propuesta para reducir la burocracia y fomentar el emprendimiento

Lideremos, el primer lobi juvenil de España, ha presentado ante la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, ‘Menos Burocracia 2023’, su primera propuesta programática elaborada junto a la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) que tiene como objetivo dar forma a una Administración del siglo XXI que sirva como factor de impulso y que garantice y acompañe al progreso social y económico Especialmente, para aquellos jóvenes que se incorporan al mundo laboral y que, a menudo, se encuentran con dificultades a la hora de emprender e iniciar un negocio. En definitiva, el fin final de esta propuesta es reducir la burocracia y fomentar el emprendimiento, un tema de vital importancia en un país donde la tasa de paro juvenil alcanza el 28 %, a la cabeza de la Unión Europea.

"Las dificultades que se plantean a los jóvenes que deciden emprender, como consecuencia de la diversidad de formas societarias, consisten fundamentalmente en los costes de cumplimiento de la normativa en la constitución de una sociedad, por ejemplo, capital mínimo obligatorio, duplicidad de gastos de inscripción registral y notario, al margen de los costes de asesoría jurídica, entre otros. A ello hay que sumarle las trabas y los gastos que implican el cumplimiento vinculado a la explotación de una sociedad, que encarecen los costes de explotación corriente" explica Tomás Güell, presidente de Lideremos, plataforma que ya cuenta con 1.500 miembros y que se ha reunido con más de 85 líderes de todo el país de todo el espectro político y social en año y medio de vida.

De la mano de sus fundadores, Tomás Güell (presidente), Xavi García (vicepresidente) y Clàudia Tarinas (secretaría general y portavoz), así como de la responsable de Lideremos en Madrid, Paloma Martín, la lanzadera de talento juvenil que nació en 2022 con el objetivo de promocionar y dar voz al talento juvenil para construir puentes y establecer espacios de diálogo entre este sector de la población y aquellos que actualmente ejercen responsabilidades en nuestra sociedad, ha realizado la presentación ante de su primera propuesta ante la junta directiva de la CEOE, documento para el que han contado con el asesoramiento del bufete Cremades & Calvo-Sotelo.

Algunas de las cuestiones más importantes que Lideremos trata en el documento presentado hoy giran en torno a la modernización de la burocracia administrativa con reducción de trámites, la simplificación normativa y la homogeneización de la actuación administrativa a nivel nacional. También se plantean medidas para combatir la brecha digital, dentro y fuera de la Administración, para hacer realidad "de una vez" la e-administración.

"Pensamos que es fundamental hacer compatibles los sistemas informáticos entre las distintas administraciones. Es necesario crear un centro de transferencia tecnológica que asegure un adecuado y homogéneo marco de interoperabilidad entre estas, además de planificar el empleo en la Administración en términos de racionalidad y servicio", apunta Tomás Güell.

Donde Lideremos quiere hacer hincapié es en las dificultades para la creación de una empresa en España, por la tramitación compleja que implica. Un dato que aporta el documento es que en España se tarda una media de 12,5 días en crear una empresa, muy por encima de la media de los países de la OCDE (9,2 días), tal y como refleja el ranking Doing Business2 del Banco Mundial. España se sitúa en el puesto 97 en este ámbito, esto es, en las últimas posiciones de la Unión Europea por detrás de países como Grecia, Reino Unido, Francia o Portugal y a un nivel análogo al de Colombia, Gabón, Italia o Guatemala. En este sentido, en el documento se pone como ejemplo a Estonia, país que ha llevado a cabo la creación del modelo e-Residency, adaptando su ordenamiento jurídico a lo que han bautizado como "a new digital nation" el cual permite crear una startupen la modalidad de sociedad limitada en menos de 15 minutos (paper-less), operar la empresa con una appmóvil desde cualquier parte del mundo y pagar impuestos con un clic.

"La particular organización territorial que caracteriza a España ha permitido que cada Comunidad Autónoma legisle para su propio territorio, lo que ha generado que en nuestro país exista no una, sino diecisiete fronteras regulatorias, circunstancia que, sin duda, dificulta y constriñe el crecimiento de las empresas. Así, el hecho de que se tengan que observar y cumplir normativas diferentes en función de la autonomía en la que uno desempeñe su actividad, reduce potencialmente el tamaño del mercado al que se tiene acceso, menoscabando las opciones de negocio y desarrollo eficiente", explica el presidente de Lideremos.

Para los responsables del informe, el documento se ha desarrollado sin perjuicio de un análisis jurídico-normativo posterior que lleve a cabo las oportunas propuestas de cambio normativo concretas.