JM-Fundas dispone de un amplio catálogo de fundas de asiento para moto personalizadas

Las fundas de asiento para moto personalizadas son un producto que resulta de gran ayuda para las personas que van a bordo de un vehículo de dos ruedas. Por un lado, estas ofrecen a los conductores y a sus acompañantes confort durante sus trayectos, pero, por otro, son una manera de darle un toque de personalidad.

En ese sentido, JM-Fundas, ubicada físicamente en Pontevedra, pero con servicio online, ofrece productos personalizables que ofrecen al usuario la libertad de elegir el diseño, los colores y los materiales de su preferencia.

Razones para utilizar fundas de asiento para moto personalizadas Son muchas las razones que llevan a las personas a utilizar las fundas de asiento para moto personalizadas. Una de ellas es tener un vehículo 100 % original. Y es que, los asientos de las motocicletas tienden a ser de colores neutros y sobrios. No obstante, la personalización permite elegir las tonalidades favoritas, incluso fluorescentes.

No obstante, las ventajas de estos productos van más allá de lo estético, ya que si se adquiere uno con un acolchado especial, se evitan incomodidades a nivel del coxis durante los recorridos, sobre todo en motos de carretera. Asimismo, quienes desean conservar su vehículo en buen estado, no deben dudar en adquirir una funda, pues con estas evitan que los asientos se puedan mojar con la lluvia y deteriorarse por la exposición solar.

Además, no todos los que usan motos saben que los asientos originales generalmente se calientan excesivamente, lo que resulta un verdadero problema a la hora de conducir. Sin embargo, si se elige una funda de un material adecuado, el recalentamiento puede disminuir.

A la hora de elegir estos artículos hay que asegurarse de que tengan el tamaño adecuado. A su vez, para la elección del material hay que analizar con qué regularidad se usa la moto. Si no es de forma regular, se puede elegir un material sencillo o fino. Por el contrario, si se conduce habitualmente, lo más recomendable es un material con un grosor considerable y con características especiales.

Personalizar una funda para motos de carretera con JM-Fundas JM-Fundas es una empresa que destaca por ofrecer a los individuos la oportunidad de adquirir fundas de asiento para moto de carretera y personalizarlas. Su catálogo incluye alternativas para motocicletas de una diversidad de marcas como BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, entre muchas otras más.

Una opción atractiva de personalización es el pack confort que incluye la funda de asiento personalizada, espumado personalizado y soporte lumbar.

Los modelos de funda que se pueden seleccionar son el Básico, Sport, Carbono y Plus 3. Todos ellos se pueden visualizar en la página web de JM-Fundas. Finalmente, si se desea un tejido óptimo, lo más recomendable es solicitar orientación al equipo de ventas de la compañía.