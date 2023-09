¿Cuáles son las principales técnicas de estudio para aprobar el examen oficial de inglés?

El examen oficial de inglés que evalúa las habilidades lingüísticas en cuatro áreas clave: reading, speaking, writing y listening, es el First Certificate in English, conocido popularmente como el First,

Obtener este certificado puede abrir numerosas puertas en el ámbito académico y profesional, por lo que es crucial prepararse adecuadamente.

En este artículo, se exploran algunas estrategias para aprobar con éxito el examen, independientemente de si se opta por estudiar en una escuela o academia o mediante clases particulares de inglés, a través de plataformas como Tusclasesparticulares.

Comprensión lectora: Reading La sección de reading del First pone a prueba la capacidad del candidato para comprender y analizar textos en inglés. Para prepararse, es importante leer una variedad de materiales en inglés, como libros, revistas y artículos online. Además, se recomienda realizar ejercicios de comprensión lectora y practicar la identificación de ideas principales y detalles clave en los textos.

Speaking (expresión oral) La parte de speaking evalúa la capacidad del candidato para comunicarse efectivamente en inglés. Practicar regularmente la conversación en inglés es esencial. Se puede hacer con compañeros de estudio, amigos que hablen inglés o incluso inscribiéndose en grupos de conversación en línea. Además, familiarizarse con las posibles preguntas y temas de conversación del examen puede ser de gran ayuda.

Writing (expresión escrita) El apartado de writing requiere que los candidatos redacten textos en inglés, como ensayos, cartas o informes. Es crucial perfeccionar las habilidades de escritura, prestando especial atención a la estructura y la gramática. Se pueden utilizar guías de escritura en inglés y someterse a la corrección y feedback de un profesor o compañero para mejorar continuamente.

Listening (comprensión auditiva) Por último, la sección de listening evalúa la capacidad de comprensión auditiva en inglés. Para prepararse, se deben escuchar una variedad de acentos y tipos de audio en inglés, como grabaciones de entrevistas, programas de radio, series y pódcast. Practicar con ejercicios de comprensión auditiva y tomar notas durante la escucha también es fundamental.

Múltiples opciones para estudiar para el examen oficial de inglés La elección de la forma de estudio depende de las preferencias personales y las circunstancias individuales. Algunos candidatos pueden optar por estudiar por cuenta propia, utilizando recursos en línea, libros de preparación y aplicaciones móviles. Esto les brinda flexibilidad en cuanto a horarios y enfoque de estudio.

Por otro lado, las escuelas y academias de idiomas ofrecen cursos específicos de preparación para el First. Estas instituciones proporcionan estructura y acceso a profesores calificados que pueden ofrecer orientación y seguimiento continuo.

Aquellos que prefieran un enfoque más personalizado pueden considerar tomar clases particulares de inglés. Plataformas como Tusclasesparticulares ofrecen una amplia variedad de profesores de inglés que pueden adaptar sus clases a las necesidades individuales del estudiante. Estas clases brindan una atención más a medida y permiten enfocarse en áreas específicas que necesiten mejora de cara al examen oficial de inglés.