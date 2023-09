La farmacia La Boticaria soluciona el abandono de los tratamientos médicos

La Boticaria, ubicada en el barrio de Las Tablas en Madrid, introduce un innovador enfoque de farmacia en España. Ofrece un amplio espacio de más de 1,000 m² lleno de productos de salud y utiliza el Sistema Personalizado de Dosificación (SPD) para mejorar la adherencia a los tratamientos médicos. Este sistema facilita la organización de la medicación y su entrega, lo que beneficia tanto a los pacientes como a sus cuidadores La Boticaria, en el barrio de Las Tablas de la ciudad de Madrid, es un nuevo modelo de farmacia con dos características que la hacen única en España:

Combina un espacio de más de 1.000 m² repletos de productos de salud.

Puede ordenar y entregar los medicamentos a sus pacientes gracias al sistema SPD dentro de la Comunidad de Madrid, mejorando el seguimiento de la medicación. Una de las farmacias más grandes de España

La meta de La Boticaria es que cualquier persona encuentre en el mismo lugar todos los productos que necesita para cuidarse. Cada día existe un abanico más amplio de opciones para cuidar la salud, por lo que se requieren grandes espacios repletos de referencias y novedades. Normalmente, las farmacias tradicionales ocupan espacios pequeños y las visitamos para comprar los medicamentos de la receta electrónica y poco más.

Aparte, la persona que visita una farmacia no puede explorarla libremente sin encontrar la atención del personal de la farmacia, por lo que muchas compras de salud se hacen en hipermercados, perfumerías o parafarmacias, ya sean online u offline, que aportan más privacidad.

En La Boticaria, ofrecen dos experiencias: la de recorrer los pasillos y comprar lo que cada persona necesite sin asesoramiento, y la de pedir ayuda al personal de farmacia para resolver dudas.

Esta ayuda, por cierto, no es la misma que se encuentra en cualquier otro establecimiento. Aquí procede de farmacéuticos y farmacéuticas especializados en las distintas categorías de productos: dermocosmética, bebé y mamá, higiene capilar, nutrición, dietética, higiene íntima, salud sexual, ortopedia, infantil, higiene bucal, etc.

Sin ir más lejos, la titular de la farmacia, Carmen Desmonts Salazar, es experta en ortopedia.

SPD como forma de mejorar la adherencia a los tratamientos

Según la OMS, en España, 1 de cada 2 enfermos crónicos no sigue las recomendaciones de su médico. Estos datos nos hablan de que hay una brecha en la comunicación médico-paciente, que deriva en olvidos de las tomas, confusión entre pastillas, interacciones entre medicamentos y la propia automedicación. Tal y como indica el V Estudio de Salud y Estilo de Vida de Aegon, en España se automedica el 26 % de la población, con los problemas de salud que esto puede ocasionar.

Como profesionales de la farmacia, reconocen su papel en este problema y recogen el sistema SPD para tratar de solucionarlo. El Sistema Personalizado de Dosificación (SPD) permite ordenar la medicación de cada paciente siguiendo las indicaciones del doctor o la doctora en la receta electrónica. Todo se entrega en unas bolsitas con la información sobre las pastillas a tomar en cada momento del día:

Los cientos de pacientes que ya tienen bajo este sistema hablan de lo fácil que es seguir la medicación.

Por otro lado, los familiares que cuidan de ellos están menos preocupados y totalmente liberados del trabajo que supone preparar constantemente los pastilleros. El SPD, por lo tanto, mejora la adherencia a los tratamientos de los enfermos y sus beneficios llegan hasta todas las personas involucradas de algún modo con los enfermos, ya sean cuidadores profesionales, familiares o amigos.

Pero es que las ventajas del SPD no acaban aquí.

Siguiendo lo establecido en la Ley 13/2022 de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid, las personas que están en situación de vulnerabilidad sanitaria pueden solicitar que se le entregue su medicación en casa. Por ejemplo, una persona inválida (de forma permanente o temporal) puede pedir que le entreguen sus medicamentos ordenados con el sistema SPD. De este modo, no tiene que desplazarse hasta una farmacia ni pedirle a alguien que recoja su medicación.

Este servicio, que es totalmente gratuito en La Boticaria, no solo mejora la calidad de vida de los pacientes y su entorno, sino que supone un menor gasto público del sistema sanitario.

Si se consigue que la población siga mejor las indicaciones del médico, serán menos frecuentes los reingresos hospitalarios, las visitas recurrentes al médico y las complicaciones derivadas de los olvidos y las tomas incorrectas de medicamentos. En La Boticaria, la entrega de la medicación ordenada siguiendo el sistema SPD lo realiza personal experto de la farmacia en todo momento.

Cualquier persona que viva en la Comunidad de Madrid puede pasarse por La Boticaria o contatar online para que gestionen su medicación con el SPD.

