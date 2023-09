Entrevista a Pablo Chamorro, responsable de Ecomundis y RightSupply

En los últimos años, la industria de la sostenibilidad se ha mantenido en evolución constante, la cual ha estado marcada por cambios significativos que van desde el ámbito normativo, hasta la formación de profesionales orientados a disminuir el impacto ambiental.

En este contexto, Ecomundis, una empresa dedicada al desarrollo sostenible, figura como testigo principal de esta transformación.

Al respecto, Pablo Chamorro, director de esta compañía y de RightSupply, comenta cuáles han sido los desafíos y oportunidades que ambas empresas han tenido que atravesar en este proceso, así como también los servicios que ofrecen a sus clientes en términos de consultoría en el ámbito de la sostenibilidad y lo que les hace destacar y diferenciarse en el mercado.

P: ¿Cómo ha evolucionado la industria de la sostenibilidad desde que comenzó Ecomundis hace 25 años y cuáles han sido los principales desafíos y oportunidades?

R: Los que llevamos cierto tiempo acompañando a la empresa en el ámbito del desarrollo sostenible, hemos visto una evolución marcada década a década. Como ejemplo, en los 80, asistimos a la proliferación de normativas dirigidas al control ambiental de la contaminación de las actividades industriales. En los 90, trabajamos para garantizar el cumplimiento a límites de vertido y emisiones en diversos sectores.

Con la entrada del nuevo siglo, aportamos nuestro know-how formando y apoyando a los nuevos profesionales que se dedicarían a la gestión y reducción de los impactos en dichas empresas. Y ya en esta última década, estamos promoviendo la transparencia y el rigor en el reporting de la sostenibilidad, impulsando la economía circular y analizando las emisiones de carbono de empresas en su lucha contra el cambio climático y la descarbonización.

P: ¿Qué servicios específicos ofrece Ecomundis y RightSupply a sus clientes en términos de consultoría en sostenibilidad y cómo se diferencian de la competencia?

R: Por un lado, los servicios de asesoramiento técnico y jurídico-administrativo en medio ambiente. Implementando normas y estándares de gestión ISO 14001 y EMAS a las empresas, facilitando certificaciones de productos sostenibles y ecológicos, calculando sus huellas de carbono e hídricas o los índices de circularidad de la materia. En este apartado somos también colaboradores de la administración en algunos estudios y proyectos.

En el ámbito de la comunicación, nuestra división editorial elabora técnica y gráficamente Informes de los Estados de Información No Financiera (EINF - Ley 11/2018), Memorias de Sostenibilidad corporativas (bajo referentes europeos y GRI) y Declaraciones Ambientales EMAS, entre otros informes requeridos por las diferentes administraciones competentes en estas materias.

Por último y desde 2019, Ecomundis puso en marcha la plataforma RightSupply.net para el análisis y el reporting digital de la sostenibilidad de empresas y sus proveedores. Una herramienta que ha sido distinguida a nivel europeo como buena práctica y que ahorra mucho tiempo y dinero a las organizaciones que desean informar bien a sus clientes en materia de sostenibilidad. Para ello seguimos estándares internacionalmente aceptados como la norma ISO 26000, la Agenda 2030 o la guía GRI anteriormente citada.

RightsSupply.net es todo un observatorio útil para la empresa privada y la administración pública que necesita de un sistema de clasificación y un rating de sostenibilidad respaldado por datos objetivables para la toma de decisiones. Actualmente, está siendo utilizada por grandes empresas para evaluar el nivel de desempeño de sus proveedores y por organismos públicos para observar los impactos ambientales, sociales y de gobernanza de las actividades que gestionan. Incluso, las corporaciones financieras pueden utilizar RightSupply como sistema de rating fiable para mejorar las condiciones financieras de sus clientes o para atraer inversión hacia aquellas empresas más transparentes y sostenibles.

Los clientes más antiguos y fidelizados de Ecomundis son los más indicados para explicar por qué confían en nuestros profesionales y servicios. Pero a mi entender, creo que nuestro éxito reside en la eficiencia mostrada en los trabajos contratados y, a la vez, un trato y una atención inmejorables por parte de nuestro equipo humano. En cuanto a nuestros nuevos clientes, diría que se ven atraídos por nuestros servicios user-friendly que ahorran tiempo y dinero a los mismos en comparación con nuestra competencia directa.

P: ¿Cómo ha logrado la empresa mantenerse y crecer durante más de dos décadas en un mercado competitivo?

R: Creo que por los mismos motivos descritos anteriormente. Es fundamentalmente el equipo de personas al frente de cada trabajo contratado y la perseverancia en hacer un buen trabajo más que pensar en una rentabilidad a corto plazo.

P: ¿Qué estándares internacionales utilizáis como base para vuestros servicios y cómo ayudáis a las empresas a cumplir con estos estándares?

R: Para nosotros es muy importante la estandarización y la verificación de todo aquello que tiene que ver con el medio ambiente y la responsabilidad social corporativa. Hay muchos estándares y normas que aplican en estos ámbitos. Pero por referenciar algunos de ellos, mencionaría las normas ISO 26000, ISO 14001, ISO 45001, ISO 14064/67, GHG Protocol, ECOLABEL, EMAS, GRI, Agenda 2030, SR10… Bueno y muchas más como la reciente directiva CSRD y los nuevos estándares ESRS de sostenibilidad europeos.

P: ¿Podéis compartir ejemplos concretos de cómo Ecomundis y RightSupply han ayudado a una empresa a mejorar su informe de sostenibilidad o a reducir su huella de carbono?

R: En materia de edición de memorias digitales de sostenibilidad hemos sido pioneros en nuestro país y diría que a nivel mundial. Ya que hemos sido capaces de estructurar el primer Informe Digital de Sostenibilidad 100 % editable y publicable online con una relación coste beneficio inigualables y el soporte directo y permanente a cargo de expertos sénior en la materia. RightSupply és más que una plataforma, es una herramienta de soporte que complementa y ayuda a los técnicos que en las empresas tienen que recopilar y publicar información y datos en materia de medio ambiente y responsabilidad social corporativa. Los llamados datos ESG: Environment, Social and Governance.

Por otro lado, y en materia de análisis de las Huellas de Carbono de Organización, nuestro equipo va más allá de los Alcances 1 y 2 evaluados habitualmente por las organizaciones. Siendo también expertos en cálculo de emisiones de Alcance 3 de organización y de las Huellas de Carbono de Producto. Esto es importante, ya que no se suelen realizar estudios completos que incluyan las emisiones indirectas de la cadena de valor incorporando las materias primas y los bienes de equipo o servicios adquiridos. Entre nuestros clientes tenemos sector de fabricación de materias plásticas, fabricación de bebidas, cosmética y otros sectores industriales que requieren de cálculos avanzados para planificar su ruta de descarbonización y perspectiva a medio y largo plazo.

P: ¿Cómo funciona la plataforma en línea de soporte a clientes y proveedores de RightSupply y cómo simplifica la recopilación y análisis de datos de sostenibilidad?

R: Es muy sencillo. La empresa solo tiene que registrarse en el sistema e introducir datos e informaciones verificables en un formulario online RS26000. La plataforma dispone de varios módulos y posibilidades. Pero para generar su Índice e Informe Digital de Sostenibilidad solo debe cumplimentar anualmente dicho formulario técnico que está basado en más de 300 variables y contenidos referenciados a normas y estándares internacionales plenamente aceptados.

Una vez finalizada la introducción de datos y con el apoyo permanente de nuestros expertos, la empresa obtiene su Índice e Informe Digital provisional. En este punto, nuestro equipo auditor, revisa y verifica los contenidos declarados y en caso de ser adecuados y correctos, Ecomundis genera el Índice e Informe RS26000 definitivo de la organización. El informe puede ser utilizado de forma pública gracias a su versión web-based en diferentes idiomas. Una forma eficiente y fiable de informar a clientes y stakeholders en materia de sostenibilidad, evitando el diseño de documentos complejos, que por norma general, suelen ser poco útiles para el análisis y el reconocimiento de las organizaciones.

Para los Informes Digitales de Sostenibilidad del año 2023, RightSupply les propone el registro de las empresas mediante el siguiente link. De esta forma, no solo podrán generar sus Índices e Informes de Sostenibilidad, sino también podrán optar a obtener el Certificado RS26000 que acredita su validez.

P: ¿Cómo os adaptáis a las cambiantes regulaciones y tendencias en sostenibilidad a nivel global y cómo ayudáis a los clientes a mantenerse actualizados?

R: Estamos siempre actualizados gracias a la formación continua y podría decir que a la lectura y el estudio constantes. El hecho de tener clientes muy diversos con necesidades específicas y early-adopters en materia de sostenibilidad nos permite expandir nuestras experiencias a otros clientes con cierta agilidad y antelación. Pero no negaré que estar actualizado hoy en día es una carrera extenuante al haber una presión normativa sin precedentes en el ámbito de la Unión Europea. Tratamos de hacerle a nuestros clientes más fáciles la interpretación y el cumplimiento normativo para una aplicación más eficaz.

P: ¿Cuáles son los planes de futuro de RightSupply en términos de expansión o desarrollo de nuevos servicios en el ámbito de la sostenibilidad?

R: Pues, me atrevería a decir, que el principal objetivo es que cada vez nos conozca un mayor número de empresas. Que disfruten de la utilidad y prestaciones de la plataforma RightSupply.net, confiando en ella para analizar y reportar su sostenibilidad ante clientes y grupos de interés de una forma sencilla y efectiva. Al fin y al cabo, el progreso en materia de desarrollo sostenible bien merece el reconocimiento y todo nuestro apoyo.

Todo lo anterior demuestra como Ecomundis y RightSupply están realizando aportes claves en el ámbito de la sostenibilidad en las últimas décadas. Desde promover la conciencia ambiental, hasta prácticas responsables orientadas a empresas de todo el mundo para contribuir con la adecuada gestión de la sostenibilidad.

Ofrecen innovaciones específicas centradas en ayudar a las empresas a cumplir con sus estándares de sostenibilidad y comunicar de forma efectiva sus esfuerzos. Finalmente, han demostrado una importante capacidad de adaptación a tendencias y regulaciones, lo cual garantiza a sus clientes, estar al tanto de las mejores prácticas y requerimientos normativos.