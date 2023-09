Zero Drach del Mar Hotel en Porto Cristo Supera las Previsiones de Ocupación en su Temporada Inaugural Gracias a una Estrategia de Comercialización Sobresaliente

Zero Drach del Mar Hotel, el primer hotel de la cadena Zero Hotels, ha dejado a todos asombrados al superar con creces las previsiones de ocupación en su temporada inaugural. Este logro fenomenal ha sido posible gracias a una estrategia de comercialización excepcional que ha capturado la atención de los viajeros y ha establecido el hotel como una de las opciones preferidas en Porto Cristo, Mallorca.

Desde su apertura, Zero Drach del Mar ha estado en el centro de la conversación turística, y su éxito en la temporada inaugural no ha hecho más que confirmar su posición como un hito en el mundo de la hospitalidad en Mallorca. La estrategia de comercialización implementada por el hotel ha demostrado ser la clave para atraer a una afluencia constante de visitantes, tanto locales como internacionales.

La estrategia de comercialización se ha centrado en la combinación perfecta de enfoques online y offline para llegar a una audiencia diversa y ávida de experiencias únicas. Algunos aspectos destacados de esta estrategia incluyen:

Presencia Digital: Zero Drach del Mar ha sabido aprovechar las muchas posibilidades que ofrece el mundo digital para conectarse con su audiencia. Desde una página web elegante y funcional hasta una presencia activa en redes sociales, el hotel ha mantenido a los viajeros involucrados y emocionados acerca de lo que tiene para ofrecer. La presencia en las redes sociales es más que una mera formalidad para Zero Drach del Mar; es una ventana a la magia que aguarda a los futuros huéspedes. Cada publicación se convierte en una invitación virtual a formar parte de la experiencia Zero Drach del Mar.

Contenido Visual Atractivo: Imágenes y videos de calidad han capturado la esencia del hotel y la belleza de sus alrededores. Este enfoque en crear una rica experiencia visual es los que ha llevado al equipo de Zero Hotels a realizar un cambio de web en medio de la temporada con el objetivo de proporcionar las herramientas adecuadas a todos los clientes y contar con los recursos necesarios para el desarrollo de la cadena en cuanto a las futuras incorporaciones de nuevos hoteles para la temporada 2024. La navegación intuitiva, los visuales impresionantes y la información detallada garantizan que los usuarios tengan una experiencia gratificante mientras exploran todas las ofertas del hotel.

Colaboraciones Estratégicas: Zero Drach del Mar mantiene estrechas colaboraciones comerciales con los principales turoperadores, nacionales e internacionales, así como las principales agencias de viajes online del mercado. Todo ello ha contribuido a aumentar su visibilidad y ha generado interés entre públicos nuevos y diversos que hasta hace poco tiempo desconocían Porto Cristo como destino de vacaciones.

Campañas de Promoción Especiales: Ofertas y promociones especiales diseñadas con precisión han contribuido, y siguen contribuyendo, a proporcionar el producto adecuado para cada tipo de viajero en el momento adecuado. En palabras de su director comercial “no se trata de bajar los precios, sino de saber qué necesitamos ofrecer en cada momento para adecuar nuestra estrategia con base en lo que necesita el cliente”.

Participación en Eventos Locales: El hotel ha establecido su presencia en la comunidad local mediante la participación en eventos y actividades, consolidando su estatus como un recurso valioso para los lugareños y los visitantes. Uno de estos aspectos ha sido la atractiva oferta en su zona de piscina con unas camas Balinesas que llevan ocupadas al 100 % durante todo el verano y para las que el hotel ha tenido que incluso crear una lista de espera e incluir reglas para liberar camas reservas y que están todavía vacías a ciertas horas del día.

El éxito de Zero Hotels con Zero Drach del Mar en su primera temporada no solo demuestra la efectividad de su estrategia de comercialización, sino también la creciente demanda para un destino como Porto Cristo, por muchos conocidos únicamente debido a las Cuevas del Drach, pero que tiene muchísimo que ofrecer. El hotel se enorgullece de haber superado las expectativas en cuanto a ocupación y de continuar siendo una de las principales opciones, si no la principal de acuerdo al número de visitas que recibe este hotel en Porto Cristo vs. la competencia, para los viajeros que buscan conveniencia, belleza natural y un servicio excepcional al precio justo.