INDIBA y fisioterapia activa, una combinación perfecta para tratar la lesión muscular

En el mundo del deporte, las lesiones musculares suponen el 31 % del total de lesiones. En el fútbol se traduce en una media de seis lesiones de isquios por temporada y, tal y como indica la FIFA, en pérdidas de cientos de miles de euros.

Es un problema global que afecta a todos los clubs y, como indican los fisioterapeutas de NEXT Terrassa, la solución pasa por una buena recuperación. Gracias a las sesiones de fisioterapia donde se combina la INDIBA, el trabajo de fuerza y la readaptación deportiva, la recuperación es más rápida y efectiva de lo habitual.

¿En qué consiste la combinación de INDIBA y fisioterapia activa? Un programa de recuperación integral de la lesión muscular consiste en juntar la tecnología más avanzada de INDIBA con todas las herramientas de trabajo activo y readaptación. Esto significa un trabajo de equipo entre fisioterapeutas, readaptadores y preparadores físicos, tal y como proponen en NEXT, un centro de fisioterapia en Terrassa especializado en recuperación de lesiones deportivas.

El auge del deporte ha disparado la demanda de centros de recuperación de lesiones deportivas. Sean profesionales o amateurs, los deportistas no tienen suficiente con pequeñas clínicas o centros tradicionales de fisioterapia, sino que buscan equipos altamente especializados. Es decir, centros que disponen de ecografía, INDIBA, gimnasios de readaptación deportiva y equipos multidisciplinares.

El centro de recuperación de lesiones y entrenamiento personal NEXT ha hecho una gran apuesta y cuenta con la misma tecnología e instalaciones que se pueden encontrar en los grandes clubs de fútbol. Y es que la gente quiere recuperarse tan rápido como los profesionales.

La tecnología INDIBA es una de las claves en la recuperación de una lesión muscular. Se trata de un sistema de tecarterapia que garantiza el efecto de bioestimulación y acelera el proceso de reparación del tejido de forma natural. Además del propio proceso de curación, consigue reducir el dolor y la inflamación y mejora la movilización articular.

La tecnología más avanzada, que hace algunos años solo se podía ver en algunos de los mejores equipos, ya es una realidad. Aun así, es en la combinación de la misma con un trabajo activo perfectamente diseñado donde radica el éxito del proceso. Por este motivo, los deportistas buscan un centro como NEXT, donde, además de la clínica, se encuentra un gimnasio especializado.

Un trabajo en equipo que va desde la camilla hasta la zona de pesas y readaptación deportiva. Un programa donde intervienen fisioterapeutas y entrenadores personales desde las fases iniciales de la lesión hasta la vuelta a la competición. Una fórmula que combina el trabajo pasivo con un plan de ejercicios y trabajo de fuerza adaptado a cada deporte y a cada persona.

Además, y gracias a los sistemas de medición de fuerza, el equipo puede comprobar la evolución del paciente y saber cuándo puede regresar con el equipo. Sí, centros como este se parecen más a un laboratorio que a un centro de masajes, pero el mundo del deporte evoluciona a pasos agigantados. Hoy en día, gracias a la ecografía, también pueden ver cómo está el tejido desde dentro, algo que parecía imposible hace pocos años ya es una realidad.

Docencia, formación y experiencia El equipo de NEXT lo forman distintos perfiles profesionales vinculados a universidades y a clubes de alto nivel. Una combinación perfecta que se alimenta de la experiencia y la investigación para diseñar programas altamente avanzados de recuperación de lesiones deportivas.