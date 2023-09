Soplantes de aire KAESER con costes de energía muy bajos, disponibles en IDP KOMPRESSOR

Hay muchas actividades industriales en España que necesitan un flujo de aire a presión diferencial constante para sus actividades. Algunos ejemplos son desde la acuicultura hasta el tratamiento de aguas residuales.

Una de las mejores soluciones para suplir esta necesidad radica en los soplantes de aire, los cuales pueden presentar diferentes características técnicas para adaptarse a diversas aplicaciones.

Debido a ello, al escoger un soplante, muchas empresas y profesionales evalúan diversos factores. Uno de los más importantes es la eficiencia energética del dispositivo, área en la cual destaca IDP KOMPRESSOR, cuyos soplantes ofrecen uno de los más bajos niveles de costes de energía en el mercado.

Productos de alto rendimiento y fiabilidad en soplantes de aire IDP KOMPRESSOR es una empresa especializada principalmente en el mantenimiento industrial, tarea para la cual cuenta con un amplio catálogo de productos relacionados con la tecnología de fluidos. Entre estos dispositivos, destacan sus soplantes de aire comprimido KAESER, cuyo diseño combina un bloque soplante eficaz con un perfil sigma. Esto les permite proporcionar un paso de aire continuo y una transmisión eficiente, lo que aporta un funcionamiento de alto rendimiento. Además, su consumo de energía es un 35 % menor al de los soplantes convencionales, lo que representa costes mucho más bajos en cuanto a su consumo energético.

Todos estos dispositivos son fabricados con componentes mecánicos y eléctricos de alta calidad, los cuales aportan una notable fiabilidad y durabilidad en estos equipos. Su diseño también garantiza una óptima refrigeración en el bloque soplante, así como un excelente nivel de insonorización en el funcionamiento de la maquinaria. Además, sus mecanismos de funcionamiento son mucho más sencillos, y con tan solo conectarlos a la red de aire y energía eléctrica están listos para su uso, de modo que no requieren tareas tediosas como llenar el aceite, tensar correas, ajustar el motor, etc.

Un sistema que permite ahorrar energía Los soplantes industriales que proporciona IDP KOMPRESSOR son una apuesta por el ahorro en varios sentidos. Su tecnología aporta una notable eficiencia energética, con un mayor caudal de aire comprimido por cada kilovatio utilizado. Sin embargo, esta no es su única ventaja, ya que su diseño también aportan un considerable ahorro de espacio. Además, gracias a su estructura, se pueden instalar varios soplantes en fila, uno junto al otro, para ahorrar aún más espacio cuando se necesita varios de estos dispositivos al mismo tiempo.

Por otro lado, sus componentes incluyen un mecanismo de optimización de flujo, el cual minimiza las pérdidas de presión con gran eficacia. Asimismo, destaca su sistema de reducción de ruido, el cual cuenta con una capota silenciadora para disminuir los sonidos que emite la máquina, junto con silenciadores de absorción especiales, diseñados para minimizar el ruido que emite el aire comprimido.

Todas estas características representan un significativo ahorro energético en diversas formas, lo cual se traduce en un ahorro de costes para las industrias que emplean los dispositivos de IDP KOMPRESSOR. Más información en su página web.