Eneryou permite ahorrar en la tarifa de gas

Cuando se trata de negocios y pymes, la tarifa de gas suele ser notablemente más elevada que las facturas de los hogares. Encontrar una distribuidora de gas natural a precios asequibles es cada vez más complicado por el competitivo mercado.

Eneryou es una empresa comercializadora de gas natural pensada por y para las empresas españolas, encargándose del suministro de gas de origen completamente nacional y neutro en carbono, permitiendo a los negocios ahorrar hasta un 30 % en su factura de gas gracias a las diversas opciones de tarifas para autónomos, empresas y pymes.

Cuánto gas natural consume una pyme El consumo de gas natural que tenga una empresa es directamente proporcional a la actividad económica de la misma. No existe un valor de consumo específico, ya que no todas las pymes optan por el gas natural como fuente de energía, así como tampoco consumen el mismo número de kilovatios por hora.

Los pequeños y medianos negocios del sector comercial hacen uso del gas natural de manera muy similar al de una vivienda. Sin embargo, el consumo puede ser mayor si las características de la empresa lo requieren.

El suministro de gas natural es la segunda fuente de energía más utilizada gracias a sus numerosas ventajas y su asequible precio, como suministro continuo, gran poder calorífico, extracción y transporte económicos, precio estable, gran poder calorífico y, además, no requiere de almacenamiento. Esto la convierte en una energía sumamente competitiva, siendo la que menor cantidad de dióxido de carbono emite en su proceso de combustión.

Ventajas de contratar suministro de gas natural Una de las principales ventajas del servicio de suministro de gas natural para empresas es que este permite compensar el consumo de energía con gas natural, ya que es más económico y, en consecuencia, puede ser un ahorro significativo cada fin de mes. Asimismo, el proceso de obtención del gas natural supone menos emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, no emite humos ni residuos, lo que la hace una energía fósil de bajo impacto medioambiental.

También es una alternativa más segura, ya que las revisiones periódicas a la instalación de gas natural son obligatorias. Por otra parte, la tarifa de gas no es elegida por el consumidor, sino que es asignada por la distribuidora de la zona del suministro de acuerdo al consumo anual realizado, por lo que cada suministro dispone de la tarifa que le corresponde.

