Glycoscience cierra una ronda de financiación por 1’9 millones de euros

El nuevo producto, Glyco-protec®, inocuo en seres humanos, consigue protección superior a 12 horas contra insectos gracias a su tecnología patentada para la mejora de moléculas-naturales. Glycoscience inicia la distribución de sus productos en Francia y Andorra en 2023, y continuará su expansión internacional en 2024 La startup de biotecnología Glycoscience lanza al mercado su primer producto, un innovador repelente de mosquitos de amplio espectro de origen natural, no tóxico y ecológico que ofrece protección efectiva durante más de doce horas contra varias especies de estos insectos. Gracias a la tecnología de Glycoscience, el nuevo protector de uso tópico supera la eficacia y duración de los repelentes químicos existentes en el mercado pero utilizando ingredientes de origen natural, inocuos para las personas y respetuosos con el medio ambiente.

Existe un gran problema con los repelentes actuales ya que, para mantener su eficacia, los productos sintéticos tienden a ser cada vez más tóxicos porque tratan de mejorar su eficacia aumentando la dosis de principio activo. Los naturales, que son inocuos para el hombre, son menos efectivos por su limitada duración de acción. Durante 30 años no se han visto nuevas soluciones en el mercado. "Con Glyco-protec® se ha conseguido por fin el mejor repelente posible, porque es natural, no tóxico y el más efectivo del mercado", dice Esteve Guardia, CEO de Glycoscience. "Estamos expectantes con este lanzamiento por la importancia creciente que tienen los repelentes en la protección contra enfermedades y en la salud de las familias, una necesidad acentuada por el cambio climático y la extensión de las enfermedades transmitidas por vectores", añade.

Glyco-protec®, situado así como la opción más eficaz y segura del mercado, utiliza la tecnología patentada por Glycoscience, que mejora moléculas naturales para aumentar los tiempos de liberación y la efectividad de los productos aplicados en la piel. En su producción solo se utilizan ingredientes vegetales procedentes de la agricultura ecológica. "Su eficacia ha sido probada de forma independiente por el instituto alemán Biogenius en estudios con valor regulatorio. El producto es eficaz incluso contra el mosquito tigre", sostiene Esteve Guardia.

Glycoscience, fundada en 2017, acaba de cerrar una ronda de financiación por valor de 1’9 millones de euros, para lo que ha contado con la asesoría de la consultoría especializada Sandepartners de Barcelona. La empresa posee tres patentes europeas relacionadas con la química de los azúcares. De su librería de nuevas moléculas varias han iniciado ya su desarrollo en distintos campos. Además de la línea de repelentes para humanos, la startup trabaja en una para animales así como en varios productos destinados al campo agroquímico.

Glyco-protec® ya puede ser adquirido en Francia y Andorra. Se espera que esté disponible en el mercado internacional en el verano de 2024. En el sur de Europa será distribuido también por la multinacional española ERN, líder en el tratamiento de la pediculosis, que completará así su catálogo para la protección familiar contra plagas.

Glycoscience fue fundado por licenciados en medicina, MBA y expertos científicos junto a doctorados en química orgánica sintética y farmacología. Sus instalaciones de I+D para biología molecular están situadas en el BIC-Bizkaia, en el Parque Tecnológico de Derio, Bilbao, y sus instalaciones para química orgánica se encuentran en Barcelona. La startup cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco y la Unión Europea a través de los fondos FEDER y del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industria (CDTI) a través de la iniciativa NEOTEC.

Para obtener más información sobre Glycoscience y sus productos, se puede visitar https://glycoscience.es