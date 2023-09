Las playas más visitadas en España según la aplicación de viajes Visited

La aplicación Visited: Mapa de viajes publica los 6 mejores destinos de playa para los viajeros en todo el mundo La aplicación de viajes Visited, de Arriving In High Heels Corporation, ha señalado cuáles son las mejores playas que visitar en España según más de 1,8 millones de viajeros internacionales. Visited permite a los usuarios desplazarse por las fotos de los mejores destinos para escapadas, tachar lugares en diferentes listas de viajes y planificar viajes con la aplicación. Esta aplicación de mapas de viajes destaca los destinos imprescindibles y ofrece a los viajeros sus estadísticas personales de dónde han estado y adónde planean ir. Visited está disponible en iOS o Android en más de 30 idiomas, incluido el español y el catalán.

España es el segundo país más visitado en el mundo. No es de extrañar que Barcelona sea el puerto de cruceros más popular del mundo. Sin embargo, aparte de Barcelona, la mayoría de visitantes vienen por sus estupendas playas.

Los 6 destinos de playa españoles más visitados y más populares son:

Mallorca Tenerife Gran Canaria Nerja Cala Mitjana Playa de Nogales Para ver la lista completa de las playas más visitadas de España, las playas más populares del mundo, y más de 150 listas de los destinos turísticos más populares, los usuarios pueden descargar Visited en iOS o en Android.

Información sobre la aplicación Visited

Visited es una aplicación de viajes que permite a los usuarios hacer un seguimiento de sus viajes anteriores tachando destinos, ciudades y países visitados en listas y mapas. En esta aplicación de planificación de viajes, los usuarios pueden buscar inspiración deslizando fotos, o encontrar nuevos destinos en función de experiencias y listas de categorías. Para ayudar a decidir el próximo destino, Visited clasifica los países en función del número de actividades y lugares de interés que los usuarios desean visitar.

Se puede consultar más información sobre la aplicación Visited en https://visitedapp.com.

Información acerca de Arriving In High Heels Corporation

Arriving In High Heels Corporation es una empresa de aplicaciones móviles con aplicaciones como Pay Off Debt, X-Walk y Visited, su app más popular.