Siete de cada diez mayores de 55 años está en Internet, aunque la desconexión digital crece según avanza la edad

Las aplicaciones más usadas por el colectivo senior son YouTube (69%), WhatsApp (64%), Facebook (62%) y Gmail (57%), así como muestra un informe del Centro de Investigación Ageingnomics, de Fundación MAPFRE Según el III Barómetro del Consumidor Sénior publicado por el Centro de Investigación Ageingnomics, de Fundación MAPFRE, desde 2021 el número de seniors digitales se ha duplicado, llegando a los once millones de usuarios en la actualidad.

Más del 70% de los mayores de 55 años utilizan internet, principalmente desde el móvil, no sólo para mantenerse conectados, sino también para acceder a información, realizar transacciones o participar en actividades sociales.

El 43% de los seniors lee la prensa y se informa a través de portales digitales, el 37% realiza operaciones bancarias de forma online con frecuencia y el 36% ve contenido online en plataformas multimedia. Los rápidos avances de la tecnología hacen visible que la proporción de los mayores de 55 años desconectados aumenta con la edad.

La velocidad de los avances tecnológicos supone un desafío para la población sénior en España. Según el III Barómetro del Consumo Senior realizado recientemente por el Centro de Investigación Ageingnomics, de Fundación MAPFRE, actualmente siete de cada diez mayores de 55 años está en Internet, es decir, 11 millones de personas. Esta cifra supone un crecimiento de un millón de personas con respecto a 2021, y de dos millones con relación a 2020, casi duplicando las cifras de 2017. No obstante, a pesar de esta tendencia positiva, también existe un intervalo de desconexión que se hace más frecuente según avanza la edad.

"Los seniors son un pilar fundamental de la economía del país y hay que aprovechar las oportunidades que ofrecen. Actualmente el 70% de los seniors está en internet en España, pero es importante tener en cuenta que este porcentaje baja entre los mayores de 65 años, lo que indica que hay que mejorar su acceso a las herramientas digitales y adaptar las enseñanzas a sus capacidades", ha afirmado Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics. También ha destacado la importancia de incluir a este colectivo en las empresas y en el mercado laboral, algo que pasa directamente por la digitalización.

El III Barómetro del Consumo Senior revela que en la actualidad 11 millones de seniors utilizan las redes sociales, siendo Whatsapp la más usada, tanto por los mayores de 55 (90%) como por los mayores de 65 (64%). Después, las aplicaciones más usadas por los seniors son YouTube (10,8 millones), Facebook (9,8 millones), Gmail (9 millones), Google Maps (8,2 millones) e Instagram (6 millones). Pero, como asegura Palacios, "la digitalización no es solo usar WhatsApp, sino también otras soluciones que faciliten la vida de los seniors, como realizar operaciones a través de la banca online, leer prensa escrita o realizar compras vía internet".

"Tanto su capacidad de consumo como su capacidad de producción serán cada vez más esenciales debido a una cuestión cuantitativa. Simplemente serán más y contarán con un poder adquisitivo más potente que el de los jóvenes. Eso significa que la brecha digital y la dificultad de comprensión del entorno digital puede dificultar el consumo y la producción digital de los seniors, dos componentes fundamentales de la sociedad contemporánea española que afectan directamente a la economía. Es por eso que, aunque las cifras sean positivas, no debemos olvidarnos de ese 30% de mayores de 55 que no se encuentra en internet, facilitando el acceso a todos y reduciendo así la discriminación por edad", concluye el director de Ageingnomics.

El estudio realizado por el centro de investigación también incide en que el 43% de los seniors lee la prensa y se informa a través de portales digitales, el 37% realiza operaciones bancarias de forma online con frecuencia, y el 36% ve contenido online en plataformas multimedia. Asimismo, los seniors utilizan internet para realizar trámites administrativos varias veces a la semana (4%), para pagar productos o realizar compras online (4%) o para pagar directamente a través del teléfono móvil (19%).

En definitiva, los mayores de 55 representan un colectivo activo, con ingresos y vivienda propia en su mayoría, y con intereses, donde siete de cada diez viajan por turismo y cuidan de su alimentación y ocho de cada diez utilizan la tecnología para sus cuidados.