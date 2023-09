Perfumería Júlia, transformación digital y nuevos horizontes de expansión

Perfumería Júlia, una de las empresas más respetadas en el sector de la perfumería y la belleza en España, está forjando un camino hacia el futuro mediante una audaz estrategia de crecimiento en digital y nuevos mercados, al tiempo que mantiene intacto su sello distintivo: la atención al cliente personalizada.

La comunicación digital como nuevo canal En el transcurso del último año, la compañía ha experimentado un crecimiento exponencial al apostar por las tendencias de la comunicación digital. No solo ha entablado colaboraciones con influyentes figuras del sector, logrando un impacto remarcable en las redes sociales, sino que ha desarrollado la forma de poder seguir ofreciendo un servicio exclusivo a su comunidad virtual. Fiel a su valor distintivo de atención al cliente personalizada, Perfumería Júlia ha tejido estratégicamente un puente entre su esencia tradicional y el ámbito digital. Estrategias especialmente diseñadas Ad hoc han permitido un análisis minucioso de las preferencias y necesidades individuales de cada cliente, posibilitando así sugerencias personalizadas que se alinean con los intereses de sus clientes. El email marketing se ha convertido en una herramienta clave en esta estrategia. Entre las nuevas herramientas aplicadas también se puede encontrar el sistema Click&Collect, que brinda a los clientes la opción de comprar en línea y recoger los productos en la tienda más cercana, agilizando la adquisición de productos de manera conveniente. Además, la incorporación de la herramienta Modiface ha llevado la experiencia de maquillaje virtual a un nuevo nivel. Con marcas líderes como Lancôme, esta innovadora tecnología permite a los usuarios probar virtualmente distintos tonos de maquillaje antes de tomar una decisión. Otro cambio remarcable en la página de la empresa ha sido el Booking de Servicios, un nuevo apartado que permite a los clientes hacer todo el proceso de reserva y pago de los servicios disponibles en tienda y tratamientos en los centros Beauty Space a través de su propia página web. A pesar de la distancia digital, la marca ha mantenido su esencia de atención personalizada, asegurando que cada interacción, incluso en línea, refleje el esmero característico de sus tiendas físicas. Los expertos en belleza de Perfumería Júlia, ahora como parte del Customer Care Service, han sido previamente formados en el sector, garantizando un asesoramiento experto y recomendaciones fundamentadas en la individualidad de cada cliente en su proceso de compra virtual.

Preservando valores en la era digital "La transformación digital no significa comprometer nuestros valores fundamentales, sino fortalecerlos", afirmó Gabriele Zaretti, Retail General Manager de Perfumería Júlia, “estamos orgullosos de haber logrado mantener nuestro compromiso con la atención al cliente personalizada a medida que crecemos en la era digital. Nuestro objetivo es seguir siendo la referencia en perfumería y belleza, sin importar el canal".

Nuevas aperturas Desde sus inicios en Andorra, Perfumería Júlia ha seguido su proceso de expansión a través de España y Portugal, hasta llegar a Francia. Ahora, la compañía ha decidido abrir su comercio online en el mercado italiano, proporcionando acceso a su gama de marcas exclusivas y perfumes nicho además de la experiencia de atención al cliente que la distingue. La estrategia no solo busca darse a conocer entre los consumidores italianos, sino también sentar las bases para continuar su proceso de expansión a nuevos mercados en un futuro muy próximo.