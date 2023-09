El envío a NO domicilio de InPost representa una gran reducción de las emisiones de carbono en un 64 % por paquete

La empresa de logística de origen polaco y líder a nivel europeo en el envío a no domicilio, InPost, ha presentado un estudio, realizado en la ciudad de Zaragoza, sobre el potencial de emisiones de carbono evitadas que representa su modelo de envío a no domicilio versus los envíos tradicionales a domicilio. El estudio ha sido llevado a cabo por la empresa de consultoría y desarrollo de proyectos climáticos, South Pole. Los resultados de este estudio están en línea con los que se han obtenido en análisis previos realizados en Polonia, lo cual avala el sistema de reparto a no domicilio de la compañía.

“En InPost, hemos querido pasar un examen real para identificar oportunidades de mejora que le permitan a la compañía fortalecer su estrategia climática y legitimar su compromiso hacia la neutralidad en carbono”, explica Nicola D’Elia, CEO en España, Portugal e Italia del grupo InPost.

Esta pequeña muestra realizada en la ciudad de Zaragoza ha estimado las emisiones de carbono asociadas a la entrega de paquetes en un modelo de puerta a puerta versus los envíos a no domicilio, que se basa en entregar esos paquetes en puntos de recogida como los Punto Pack o lockers de InPost. La consultora ha estimado que las emisiones de carbono asociadas al envío de un paquete, desde el centro de distribución hasta el domicilio del usuario, alcanzan 229 g CO2e* bajo un modelo tradicional de envío puerta a puerta y 83 g CO2e* en promedio bajo el modelo de envíos a no domicilio de InPost. Así, el valor de emisiones potencialmente evitadas es de 146 g CO2e por paquete, lo cual representa una reducción potencial del 64 %. “Se trata de un punto de partida interesante y gracias a estos resultados, podemos afirmar que vamos por el buen camino, así como que el modelo de negocio de InPost funciona en distintos mercados. El envío a no puede ser útil para contribuir a una reducción progresiva de las emisiones contaminantes sin tener que renunciar a determinados aspectos de nuestras vidas en Polonia, así como en otros países como es el caso de España. En Polonia, gracias a la densidad de la red de lockers y a la constante optimización del proceso logístico, el ahorro de emisiones respecto a las entregas tradicionales puerta a puerta alcanza el 96 %. El cálculo incluye las emisiones tanto del transporte como del consumo de electricidad y calefacción de las instalaciones, donde se almacenan los paquetes (Lockers, sucursales y centros de clasificación), así como la transferencia de datos por parte de nuestros sistemas y aplicación móvil”, destaca Nicola D’Elia, CEO en España, Portugal e Italia del grupo InPost.

Además, estos importantes resultados se consiguen en un momento en el que Barcelona ha estrenado la conocida “tasa Amazon”, a través de la cual los distintos operadores de reparto deberán pagar por aparcar cuando hagan repartos a domicilio. Diversos ayuntamientos de las ciudades más importantes de España, y consistorios como el de Vitoria, estudian también aplicarla durante 2023, con el objetivo de fomentar ciudades menos contaminadas.

Hay que involucrar a los usuarios El estudio, sin embargo, puntualiza la importancia de que el usuario final acuda al Punto Pack o Locker andando o en bicicleta, ya que el potencial ahorro de emisiones alcanzaría el 86 % respecto a un modelo de puerta a puerta. “Estos datos nos demuestran la importancia de involucrar a la sociedad, desde las empresas, para que podamos construir juntos un futuro mejor”, subraya Nicola D’Elia, CEO en España, Portugal e Italia del grupo InPost.

Desde InPost, sin embargo, han querido destacar la importancia de continuar con la expansión geográfica de sus Punto Pack y Lockers en los mercados en los que opera. “El estudio nos demuestra que debemos continuar desplegando nuestra red de Punto Pack | lockers para llevarla lo más cerca posible de los lugares que frecuentan nuestros clientes, ya sea su hogar o su lugar de trabajo. Solo así estaremos incentivando que los usuarios vayan a recoger a pie o en vehículos no contaminantes sus paquetes”, apunta Nicola D’Elia, CEO en España, Portugal e Italia del grupo InPost.

En dicho estudio, se observa que la mayoría de los usuarios se dirige a pie a los Punto Pack y lockers a recoger sus paquetes. “Eso es una muy buena noticia, ya que tras una encuesta realizada en nuestra base de datos casi el 62 % de nuestros clientes va a pie o en bicicleta a recoger su pedido”, explica Nicola D’Elia, CEO en España, Portugal e Italia del grupo InPost.

InPost considera que este estudio servirá para concienciar a los clientes para que opten por un modelo de entregas a no domicilio y que acudan a pie o en medios de transporte no contaminantes a recoger sus pedidos. Igualmente, utilizarán los datos de este estudio para implementar cambios internos que permitan perseguir ese objetivo de neutralidad y sostenibilidad en las entregas, así como el seguir trabajando junto a otras empresas de logística para crear planes conjuntos que permitan sumar fuerzas para optimizar trayectos y reducir entregas fallidas.

*Los valores se estimaron en comparación con las emisiones asociadas a un sistema de envío tradicional puerta a puerta, incorporando un enfoque de ciclo de vida y siguiendo la metodología desarrollada por South Pole, la cual se basa en las guías sobre emisiones de GEI evitadas que se presentan en marcos conceptuales desarrollados por Mission Innovation, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), y el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero. Estas cifras son el resultado de un promedio ponderado basado en datos internos de Inpost.