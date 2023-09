¿Dónde se pagan las costas de un juicio?, por Acountax Madrid

Cuando un procedimiento judicial concluye, la responsabilidad de decidir sobre la imposición de costas recae en el Tribunal o Juzgado pertinente.

Estas costas, esenciales en el ámbito judicial, engloban, entre otros, los honorarios de abogados y procuradores, gastos de peritos y las tasas judiciales. La normativa principal que regula esta materia es la Ley de Enjuiciamiento Civil, la cual estipula que, como regla general, la parte perdedora del litigio es quien debe asumir las costas. Sin embargo, hay excepciones y particularidades según el procedimiento y su contexto. Esto es de vital importancia, ya que las decisiones judiciales respecto a las costas pueden tener consecuencias significativas para las partes involucradas.

Determinar el monto preciso de las costas requiere una tasación. Este procedimiento involucra la presentación de una solicitud al Juzgado, adjuntando minutas y otros justificantes. El LAT revisa y da traslado a las partes. Si en 10 días no hay impugnaciones, la tasación se aprueba de forma definitiva.

Ahora bien, si una parte considera excesivo el monto establecido, tiene derecho a impugnarlo. Esta impugnación se articula mediante un escrito detallado de las discrepancias, que es analizado por el Letrado de la Administración de Justicia. Este, tras revisión y dando un plazo para posibles alegatos de las partes, emite una resolución.

La imposición de costas no es un tema menor. Por lo general, la parte que resulta perdedora en el litigio es quien las asume. Pero si tras ser condenado en costas no se efectúa el pago dentro del plazo establecido, se abre la puerta a que la contraparte inicie un proceso de ejecución. Esto puede desencadenar situaciones más complicadas, como un embargo. Por ello, el pago voluntario suele hacerse mediante consignación judicial. Sin embargo, a fin de evitar complicaciones y ofrecer facilidades, es posible entablar negociaciones con la parte contraria para establecer un plan de pagos mutuamente beneficioso.

En este escenario, la intervención y asesoría de expertos se torna crucial.

Finalmente, es esencial que, antes de emprender cualquier proceso judicial, las partes evalúen las posibles consecuencias económicas y legales. La presencia de costas, y la eventualidad de tener que asumirlas, es un aspecto que no debe ser subestimado. Las decisiones judiciales pueden variar y, aunque existan normativas generales, cada caso es único.