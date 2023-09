Exhibición de productos para el sector de la hostelería

En los negocios de hostelería, el mobiliario juega un papel fundamental para su éxito. Estos elementos no solo aportan varias funciones para satisfacer las necesidades de los visitantes, sino que también ayudan a decorar el espacio, y así volverlo visualmente más atractivo para los clientes.

Por este motivo, muchos negocios en este sector buscan una exposición de muestras para el mundo de la hostelería, que les permita escoger las piezas de mobiliario más adecuadas para su establecimiento. En este sentido, una de las mejores opciones es Apartmueble, una empresa que cuenta con una extensa colección en este tipo de artículos.

Extensa variedad de estilos y diseños en mobiliario para hostelería Apartmueble es una empresa especializada en la fabricación de piezas de mobiliario, la cual ofrece una de las más completas exposiciones de muestras para el mundo de la hostelería. Además, es una de las pocas en Cataluña con una colección tan variada y un espacio tan amplio como el que ofrece este establecimiento. Esta exposición se ubica en Vila-seca, Tarragona, y cuenta con un espacio de más de 1000 metros cuadrados, dedicados específicamente para presentar sus productos en el sector de la hostelería. Además, ofrece una colección sumamente extensa y variada en piezas de mobiliario para hoteles, bares y restaurantes, como mesas, sillas, butacas, sombrillas, etc.

Si se necesita crear un proyecto de interiorismo, Apartmueble lleva más de 25 años creando espacios de interiorismos para el mundo de la hostelería y la hotelería, bajo la mano de uno de sus CEOS, Ornella Carrillo, que crea proyectos adaptados a los diferentes negocios y presupuesto.

La trayectoria y experiencia que respaldan los productos de Apartmueble La variedad, calidad y novedosos estilos de la colección de Apartmueble son el resultado de una extensa trayectoria empresarial, con más de 30 años de experiencia en su área comercial. Nacida como un emprendimiento familiar, esta compañía empezó como un modesto establecimiento cuyo objetivo, desde sus inicios, fue cubrir las necesidades en mobiliario de hogares y negocios de hostelería. Con el tiempo, esta propuesta se ha transformado en una marca referente del sector dentro de Cataluña, la cual hoy en día es gestionada por la segunda generación de su familia fundadora.

Actualmente, siguen trabajando con la base de conocimientos y experiencia que han acumulado durante estas tres décadas, con el objetivo de innovar a cada paso tanto en su metodología de trabajo como en la calidad de sus productos y servicios. Esta visión les ha permitido adaptarse a las transformaciones del mercado moderno y acoplarse a las tendencias más actuales, conservando al mismo tiempo el toque y estilo particular de sus productos.