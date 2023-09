Okapadel revoluciona las pistas con su cubierta especial para pádel

Para alegría de los pádel lovers una nueva innovación está a punto de cambiar el juego para siempre. Okapadel, líder en soluciones avanzadas para pistas de pádel, presenta su último avance: el pabellón prefabricado diseñado exclusivamente para el pádel Okapadel, marca especializada en pádel del Grupo Okatent, ha llevado la experiencia del pádel al siguiente nivel ofreciendo una solución que combina la tecnología de vanguardia y el diseño de primera clase para crear una experiencia de juego inigualable.

Este innovador pabellón no es solo una cubierta, es una revolución en sí misma.

¿Por qué el pabellón prefabricado de Okapadel es una revolución?

Juego en todas las estaciones: no más excusas para dejar de jugar en invierno. Con el pabellón prefabricado de Okapadel, las pistas de pádel están protegidas de las inclemencias del tiempo, lo que significa que se puede disfrutar del pádel durante todo el año, sin importar el clima.

Mejora de la calidad de juego: la tecnología de vanguardia utilizada en este exclusivo pabellón mejora la calidad de juego. Iluminación LED de alta potencia, control de temperatura, y una superficie de juego óptima garantizan un rendimiento excepcional en cada partido.

Comodidad para los espectadores: no se trata solo de los jugadores, los pabellones Okapadel también están diseñados pensando en los espectadores, facilitando la asistencia y pleno disfrute de partidos emocionantes con comodidad, gracias a las áreas de observación y servicios exclusivos.

Ecológico y sostenible: Okapadel se preocupa por el medio ambiente. Por ello utiliza materiales sostenibles en la construcción de estos pabellones, minimizando así el impacto sobre el medio ambiente.

Personalización sin límites: cada pabellón se adapta a las necesidades específicas que se precisen. Desde el diseño hasta las características técnicas, Okapadel ofrece una personalización completa para que el cliente obtenga exactamente lo que desea.

El futuro del pádel comienza aquí

Okapadel recoge el desafío de llevar el pádel a nuevas alturas. Con este diseño llamado a ser el Pabellón Prefabricado Definitivo, la empresa establece un nuevo estándar de excelencia en el mundo del pádel. Mientras el mercado se prepara para experimentar el juego de manera completamente nueva, algunos adelantados ya lo están disfrutando.

Sobre Okapadel

Okapadel es una empresa, dentro del Grupo Okatent, líder en el diseño y fabricación de pabellones prefabricados de alta gama para pistas de pádel. Con un compromiso con la calidad, la innovación y la sostenibilidad, Okapadel está impulsando el juego del pádel por todo el mundo a través del cubrimiento de las pistas deportivas.

Se puede visitar el sitio web en https://okapadel.com/ para obtener más detalles sobre Okapadel y su innovador pabellón prefabricado.

Para más información, fotos de alta resolución y kits o consultas de prensa, por favor consulte los detalles de contacto.