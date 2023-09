Beelinko: el 'Skyscanner' del branded content para agencias de marketing y consultores SEO

Con una sólida base de datos para explorar y comparar precios de miles de medios, Beelinko hace simple la tarea de aumentar el tráfico web y la notoriedad de la marca Pedro Serrano, CEO y cofundador de Beelinko destaca, "los profesionales del SEO están hartos de pagar precios inflados en sus campañas de branded content".

Beelinko es una herramienta diseñada para ayudar a los profesionales del marketing, especialmente para los consultores SEO, a comparar precios de publicaciones de marca en medios digitales, con una simple búsqueda.

Gracias a su potente motor de búsqueda, los usuarios pueden filtrar sus búsquedas por categorías, precio, palabras clave y otros parámetros SEO. Eso les permite explorar un amplio catálogo de medios y encontrar las ofertas más competitivas disponibles en el mercado.

"Normalmente, este proceso de buscar y comparar precios de publicaciones se hace visitando cada medio individualmente. No es eficiente, requiere mucho tiempo y no garantiza localizar el mejor precio", explica Pedro SEO, cofundador de Beelinko.

Beelinko cuenta con una amplía base de datos, con más de 100.000 blogs y periódicos digitales de 128 países. Mediante una suscripción mensual, los profesionales pueden realizar búsquedas ilimitadas y comparar precios de publicaciones en los principales medios digitales del mundo con un solo clic.

En algunos casos, contratar una publicación en un mismo medio, a través de un marketplace u otro, puede suponer un ahorro de hasta un 50%.

Y además de ahorrar tiempo y dinero, los usuarios también pueden crear proyectos y gestionar sus campañas de marketing de contenidos de manera fácil e intuitiva.

Hoy más que nunca, las marcas y negocios necesitan recurrir al branded content para generar impacto, acercarse a sus consumidores y posicionar su marca en Internet. Esta estrategia tiene un impacto directo en la notoriedad de marca, reputación digital y posicionamiento web. Sin embargo, ser mencionado por grandes medios de un determinado sector puede costar mucho dinero. Aquí es donde Beelinko se convierte en un aliado indispensable.

Beelinko salió a la luz en mayo de 2023 y ya cuenta con más de 1.000 usuarios en distintas partes del mundo, lo que demuestra que existe una demanda real para un servicio que ofrece eficiencia y ahorro en la gestión de branded content.

Acerca de Beelinko

Beelinko es fruto de la colaboración de 3 emprendedores, Pedro Serrano, Oscar Blasco y Josep Palou, y nació como herramienta para el uso interno en la agencia de marketing Palo Seco de Barcelona.

Cansados de invertir más tiempo y dinero del que consideraban necesario en sus campañas de contenidos de marca, desarrollaron Beelinko.

"Un problema que encontrábamos en la agencia era que cuando queríamos promocionarnos en unos determinados medios, los distribuidores ofrecían precios diferentes (cómo las compañías aéreas). Y por no comparar los precios, en alguna ocasionaron teníamos pérdidas de más de 2.000€ al mes. Para evitar eso, desarrollamos un comparador de precios con todos los proveedores, así podíamos promocionarnos de una manera más económica, luego lo abrimos al público", explica Pedro.

Beelinko, una solución diseñada a medida de una agencia de marketing que resultó ser una solución para muchas agencias y profesionales del sector.