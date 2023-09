¿Qué son las ganancias patrimoniales?, de la mano de Tuio

Las ganancias patrimoniales tienen relación con la alteración del valor de un bien. Cuando se trata de una vivienda, tener en cuenta ciertos factores que determinan estas ganancias o pérdidas derivadas de la variación es fundamental.

Es por ello que Tuio explica qué son las ganancias patrimoniales, así como el marco jurídico que engloba a esta disposición.

Esta es una aseguradora con experiencia en la gestión de pólizas para inmuebles. Por medio de un equipo altamente profesional, gestionan protocolos de protección de espacios, con base en su valor real en el mercado.

El funcionamiento de las ganancias patrimoniales en los bienes inmuebles En el momento de vender o adquirir una nueva propiedad, las ganancias patrimoniales juegan un papel fundamental en su valor final.

Esta ganancia se refiere a los beneficios económicos que se obtienen entre el coste de adquisición y el de venta, los cuales se consiguen de la gestión o disposición de elementos patrimoniales.

En general, se aplica a cualquier tipo de bien, como acciones, bonos, obras de arte e inmuebles. Sin importar, entonces, los motivos de esta variación, la ley establece la obligación de declarar en la renta del ejercicio contable cuando este cambio ocurre. La única excepción ocurre en los bienes que son denominados rendimientos de la transmisión de bienes del patrimonio personal o los que son incorporados de un bien al mismo patrimonio del contribuyente.

Un ejemplo claro de las ganancias patrimoniales en bienes inmuebles se puede observar en el coste de venta y adquisición. Si una persona compra una vivienda y esta aumenta su valor porque la zona cuenta con mayores beneficios o por otro elemento externo, puede venderla a un coste más elevado del que la compró. Esa variación es la que se conoce como ganancia patrimonial.

¿Cómo calcular las ganancias patrimoniales de inmuebles en España? Ahora bien, en el momento de vender la vivienda se debe hacer el IRPF, allí se atribuyen las ganancias o pérdidas asociadas con la transacción económica. En el que caso de que el término sea positivo, el titular debe cancelar los impuestos, que son el resultado de la multiplicación entre la ganancia obtenida por el tipo impositivo correspondiente.

De igual manera, el cálculo del impuesto está directamente relacionado con el porcentaje que establece el Ministerio de Hacienda.

En el caso contrario, no se deben abonar impuestos, ya que la pérdida no comprende un aporte en sí para el propietario.

De cualquier manera, una entidad aseguradora es la verdadera garante del valor propio de un bien inmueble. Esto porque la gestión de una póliza se basa, no solo en las cualidades del espacio, sino también de donde se encuentra ubicado y la autonomía del territorio.