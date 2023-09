Madrid ha sido elegida como la ciudad con la mejor vida nocturna del planeta, según una feria de turismo internacional realizada este año.

Para sostener este título, la capital de España cuenta con más de 1.000 locales de ocio nocturno que están disponibles tanto para el público local como para los visitantes. Con respecto a esto último, entre el 20 % y el 25 % de los turistas que recibe este país viaja atraído por las opciones de diversión nocturna.

Otra de las características de Madrid es su amplia oferta gastronómica, que incluye cocinas de distintas partes del mundo. Con respecto a esto, una de las propuestas que mejor refleja el estilo vibrante de las noches madrileñas es la de la marca Malacopa. Este restaurante digital ofrece auténtica comida callejera mexicana a través de servicios de take away y delivery. En este sentido, cada vez más jóvenes que buscan disfrutar y pasarlo bien ordenan chilaquiles delivery para sus encuentros o reuniones antes de visitar un pub o una discoteca, o revivir de la resaca de la fiesta madrileña.

Combos anti resaca, chilaquiles y tacos con Malacopa La oferta de esta empresa incluye distintos combos pensados para quienes buscan superar la resaca después de las actividades nocturnas, o para quienes empiezan una larga noche de fiesta. Por ejemplo, el combo La Cruda incluye chilaquiles rotos, de pollo o de champiñones con una bebida saborizada o una cerveza. A su vez, el combo Resacoso está compuesto por estos mismos artículos más un entrante, a elegir entre guacamole con totopos y caldo tlapeño.

En México, los chilaquiles son considerados como el rey de las resacas. Estos platos están elaborados con totopos recién hechos en aceite de oliva e incluyen alguna proteína y salsas hechas por los especialistas de Malacopa. Actualmente, ofrecen cinco grados distintos de picante, desde las salsas verde y roja hasta la salsa brava muy picante, que, según dicen, es solo para valientes.

Esta firma también ofrece tacos de cochinita, pastor, tinga de pollo y champiñones, entre muchas otras opciones. Uno de los más destacados es el taco de alambre de ternera con queso, preparado con dados de pimientos, cebolla, bacon, carne de vaca y un gratinado especial. Por otra parte, en la carta de Malacopa también hay quesadillas, burritos y postres.

¿Cómo pedir a Malacopa? Esta empresa ha sido concebida como un restaurante virtual que trabaja con un servicio de delivery y otro de take away. Para pedir a domicilio es posible usar las principales plataformas o la página web de Malacopa. A su vez, los que prefieren recoger su pedido tienen que pasar por Calle de Zabaleta, 1, en el distrito madrileño de Chamartín.

A través de Malacopa es posible pedir chilaquiles delivery para combatir la resaca y seguir disfrutando de la vibrante vida nocturna que ofrece Madrid.