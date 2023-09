Solarbex expone las ventajas de la bomba de agua solar Ebosun

Como un recurso cada vez más usado en diversos países del mundo, se destaca la energía solar.

En este sentido, de acuerdo al sitio web Statista, durante el año 2022, China lideró la lista como el país con mayor cantidad de giga-vatios instalados (393.1). Asimismo, España se ubicó entre los 15 mercados más grandes de energía solar.

Este tipo de energía no solo reduce la contaminación, sino también propicia un ahorro económico importante. Por esta razón, se emplea a través de diversos medios que pueden convertirla en aprovechable, este es el caso de la bomba de agua solar, un producto comercializado por empresas como Solarbex.

¿Qué es una bomba de agua solar y qué beneficios ofrece? Las bombas de agua solares son sistemas que proporcionan agua a casas y edificios utilizando la energía del sol. Se trata de una de las formas más limpias de obtención de agua, ya que no emplea ningún tipo de combustible fósil. Además, es una opción ideal para llevar agua a lugares donde no existe electricidad. En su mayoría, estos equipos son sumergibles y tienen la capacidad de bombear hasta 200 metros de profundidad.

También existen las bombas solares de superficie, principalmente utilizadas en pozos poco profundos, arroyos y tanques de almacenamiento. El otro tipo de bombas son las depuradoras, que se utilizan en piscinas residenciales o comerciales y spas. En todos los casos, estos equipos permiten ahorrar gastos importantes al sustituir la energía eléctrica y el gas.

¿Cómo funcionan las bombas solares de agua? Las bombas de agua solares sumergibles obtienen energía directamente de los paneles solares. Cuentan con un sistema electrónico integrado que regula su funcionamiento.

Durante el día, se mantienen bombeando agua, sobre todo al mediodía. Durante la noche dejan de bombear, pero es posible utilizarlas con un generador eléctrico o baterías para obtener agua durante esas horas.

Algunas bombas son más avanzadas e incluyen controladores, los cuales tienen sensores digitales y analógicos que miden la radiación solar. A través de ellos, el usuario puede regular el funcionamiento del equipo de forma personalizada con la finalidad de administrar la energía y el agua de la mejor forma posible.

Para instalar un sistema de bombeo de agua con energía solar se recomienda acudir a expertos. Uno de ellos es la compañía Solarbex que cuenta con diferentes marcas de bombas, entre ellas, Ebosun con variedad de bombas sumergibles para diferentes profundidades. Además, son compatibles con alimentación CA/CC.

Ahorrar dinero y reducir la contaminación en el planeta es posible con las nuevas tecnologías.