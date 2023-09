LBEAUTOX garantiza calidad y seguridad para los pacientes

Con el paso del tiempo, el cuerpo humano comienza a sentir el peso de la edad a través de la aparición de diversos síntomas de envejecimiento, entre los que se encuentran las arrugas faciales.

En este escenario, son cada vez más las personas que recurren a procedimientos médicos para mitigar los signos de vejez que se manifiestan en la piel, como la utilización de toxina botulínica tipo A para atenuar las arrugas de expresión.

LBEAUTOX es una de las empresas líderes en la fabricación y distribución de esta proteína, logrando un producto que garantiza un tratamiento seguro, fiable y durable.

Beneficios de la toxina botulínica La evolución de la medicina estética en los últimos años ha permitido que las personas puedan someterse a tratamientos de rejuvenecimiento eficaces, sin tener que atravesar complejos procedimientos quirúrgicos ni extensos procesos posoperatorios. En este sentido, la toxina botulínica tipo A se ha convertido en uno de los mecanismos más utilizados por los pacientes que buscan eliminar por completo las arrugas faciales.

Esta proteína producida mediante la bacteria Clostridium botulinum se encuentra altamente purificada. Ofrece una gran efectividad a la hora de combatir los signos de vejez, ya que actúa disminuyendo la actividad de un músculo específico, provocando una relajación temporal que reduce las arrugas de expresión. A su vez, la toxina botulínica relaja el músculo excretor de las glándulas sudoríparas, por lo que permite controlar el exceso de sudoración. Además, su aplicación en pequeñas dosis no tiene efectos nocivos y sus resultados tienen una duración de entre 4 y 5 meses.

Calidad y seguridad con la toxina botulínica tipo A de LBEAUTOX Cumpliendo con los más altos estándares de calidad para garantizar seguridad, fiabilidad y durabilidad, la firma LBEAUTOX se especializa en la fabricación y distribución de toxina botulínica tipo A, la cual es analizada por un equipo de profesionales experimentados con vasto conocimiento en la materia. De esta manera, la empresa ofrece un producto que permite realizar un tratamiento rápido, efectivo y rentable, con resultados visibles en menos de 24 horas.

Por otra parte, esta toxina botulínica no es termosensible, razón por la que no requiere cadena de frío para su transporte, pudiendo permanecer refrigerada hasta 30 días. Asimismo, al tener una pureza superior al 98 %, los pacientes que se la apliquen de forma recurrente no generarán anticuerpos y podrán lucir rejuvenecidos, sin riesgos de migración del producto.

Con más de 20 años de experiencia y presencia en 16 países, LBEAUTOX trabaja con médicos y clínicas de reconocimiento internacional para brindar al público un tratamiento efectivo contra los efectos del paso del tiempo.