Innovar en la selección de personal para equipos diversos y sin sesgos con Hirint

El personal de trabajo representa una de las bases fundamentales de cualquier empresa, y el éxito que pueda tener como organización depende, en gran parte, de su talento y el desempeño. Por tal razón, la selección de personal es una de las tareas cruciales en toda compañía y se han diseñado diferentes estrategias para escoger a las personas ideales para cada puesto de trabajo. Para ayudar en el proceso de selección de personal la empresa Hirint ha desarrollado una plataforma tecnológica que permite encontrar los candidatos ideales para formar equipos diversos y sin sesgos.

Un sistema cualificado para el proceso de selección acertado y equilibrado En la actualidad, la selección de personal para cualquier tipo de empresas enfrenta diferentes desafíos que deben ser cuidadosamente atendidos. Por un lado, las empresas deben encontrar personas que cuenten con las habilidades necesarias para hacer frente a las exigencias laborales del mundo actual. Por otro lado, evitar los sesgos cognitivos que pueden alterar los procesos de contratación. En este panorama, Hirint se presenta como una empresa especializada en análisis de competencias y habilidades blandas, que se ha consolidado como la aliada ideal para aquellas compañías que buscan formar equipos diversos y eliminar sesgos en sus procesos de contratación.

A través de un enfoque pionero que combina la Psicología con el Big Data, ofrece un sistema de selección por competencias altamente personalizable, que permite encontrar de manera rápida y efectiva al candidato ideal para cada puesto ofertado.

La transparencia y equidad en los procesos de selección son fundamentales para mejorar la imagen de las empresas, y conseguir una plantilla verdaderamente capacitada y comprometida. Hirint se erige como una solución innovadora que facilita este objetivo, brindando a las organizaciones herramientas efectivas para evitar los sesgos cognitivos, enemigos del proceso de selección.

Los sesgos cognitivos y su impacto en la selección de personal Los sesgos cognitivos son efectos psicológicos que desvían el proceso mental y llevan a juicios inexactos o ilógicos, positivos o negativos.

En mayor o menor medida, los sesgos están presentes en todos los seres humanos, e influyen en sus decisiones y en su manera de relacionarse en sociedad y con el entorno. Pero son especialmente problemáticos cuando operan en el campo de la selección de personal.

Si un reclutador se ve afectado por un sesgo cognitivo (aunque no sea consciente de él), acabará por descartar a candidatos basándose en condiciones personales, que son totalmente subjetivas y no influyen para nada en su capacidad para desarrollar el puesto de trabajo que se desea cubrir.

El efecto no puede ser más negativo para las empresas, que pueden acabar contratando a personas no idóneas para el puesto y dejando escapar a candidatos talentosos, tan solo por los prejuicios de su personal de selección.

Con Hirint se elimina este problema, ya que reduce hasta un 90 % los sesgos de contratación. Para probar el sistema, se puede solicitar una demo directamente en la web de Hirint.