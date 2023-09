ROIDMI lanza nuevos robots de limpieza especialmente diseñados para apartamentos pequeños

ROIDMI está a punto de lanzar un robot barredor especialmente diseñado para apartamentos pequeños. ROIDMI EVE CC. Esta máquina de tamaño pequeño tiene una alta potencia de succión de 4000Pa, además de poseer recolección automática de polvo, sistema anti enredo y navegación láser LDS3.0, entre otras características. Resolviendo el problema de no poder usar una máquina barredora debido a la falta de espacio en apartamentos pequeños En comparación con otros robots de limpieza del mercado, EVE CC tiene un tamaño más pequeño. El volumen de esta máquina es la mitad que el de otros y el tamaño de la base es un tercio de otras aspiradoras robóticas del mercado. La superficie total ocupada equivale a la de un portátil Apple de 13 pulgadas abierto. La máquina EVE CC pesa 5,4 kg, es liviana y representa una cuarta parte del peso de otras máquinas similares. Por ser de un tamaño pequeño no ocupa mucho espacio y se puede colocar en cualquier lugar sin afectar la apariencia de la casa, se puede mover fácilmente por ser liviana, adecuado para la limpieza en apartamentos pequeños.

EVE CC tiene una gran potencia de succión de 4000 Pa, que puede eliminar fácilmente el polvo, pelos de mascotas y otras suciedades de las alfombras, huecos del piso y otros lugares.

EVE CC tiene una función de recolección automática de polvo. Vacía automáticamente la caja de polvo después de la limpieza, no es necesario vaciarlo manualmente y no hay que preocuparse por ensuciarse las manos. Se puede evitar por completo el polvo secundario, ahorrando preocupaciones y esfuerzo. La bolsa antibacteriana para polvo de 2,5 litros solo necesita ser reemplazada una vez cada 60 días, por lo que no hay necesidad de preocuparse por el crecimiento bacteriano, lo que brinda a los usuarios una mayor tranquilidad.

EVE CC adopta un nuevo cepillo giratorio con cerdas de goma, que mejora aún más la capacidad anti enredo, evitando que el cepillo giratorio deje de funcionar debido a enredos afectando a la limpieza.

La máquina también está equipada con sistemas avanzados de navegación láser LDS3.0 y sistemas infrarrojos para evitar obstáculos. Incluso si los muebles de un apartamento pequeño dejan espacios estrechos y hay muchos obstáculos, pueden evitarse de manera flexible y seguir limpiando con eficacia.

La máquina también cuenta con una función de limpieza personalizada inteligente, que permite dividir áreas restringidas, facilitando la limpieza.

ROIDMI EVE CC, un robot barredor especialmente diseñado para apartamentos pequeños, estará a la venta a partir del 27 de septiembre por sólo 299.99 €.

