La Fundación Impulsa Talentum presenta su patronato

El Museu Picasso de Barcelona ha acogido este 26 de septiembre la presentación de la ampliación del Patronato de la Fundación Impulsa Talentum, presidida por el emprendedor y empresario Bru Recolons, y que tiene por objetivo la investigación, divulgación y promoción del talento en las organizaciones, su fidelización y su gestión humanista La fundación nace de una trayectoria de diez años en los que desde Impulsa Talentum, los Premis Talent y la Welcome Talent Society se ha difundido el valor del talento en las organizaciones, empresas y colectividades, por medio de iniciativas de reconocimiento y visibilidad de personas, emprendedores o empresas. Desde hace dos años, el grupo Impulsa Talentum se ha focalizado en la humanización de las empresas por medio de la fidelización del talento, desarrollando varios proyectos. Entre los patrones, y a parte de Mayor Zaragoza, Michael Blackman y Tatxo Benet, figuran Marc Montolio, Cinta Lacasa, Àurea Rodríguez, Marcos Urarte, Ramon Miret, Carlota Bentz, Julià Manzanas, Marina Falcó, Belén Chiloeches, Heloisa Oliveira, Antoni Gelonch, Jordi Cortada, Nines Postils y Fabrice de Lapparent, y, tal y como se ha explicado durante el evento, se estima que pueda incrementarse en los próximos meses.

Según la OCDE, la media de permanencia en una empresa en España es de 10,5 años. Un tercio de los trabajos del mundo serán, probablemente, transformados por la tecnología. En un entorno hostil y cambiante como este, las empresas necesitan fidelizar el talento, adaptarlo e integrarlo en el proceso de formación y de transformación. Paralelamente, el talento es en España un valor escaso. Las empresas del país perderán en torno a 45.100 millones de euros en ingresos, como consecuencia de la escasez de talento (Estudio de PwC). Estos problemas de base son el núcleo del planteamiento que se propone solucionar la Fundación Impulsa Talentum mediante una estrategia transversal.

Explica Bru Recolons, presidente de la Fundación, que "desde hace un tiempo, todo el mundo habla de talento, y de la importancia de retenerlo. Nosotros no queremos retener el talento, tiene una connotación negativa. Lo que queremos es atraerlo y fidelizarlo, crear cultura de buena gestión empresarial, buscar las herramientas que lo permiten, y divulgar las buenas prácticas de esta gestión en todos los sectores". Es por ello que, durante la presentación, también se pondrá el foco en estos proyectos que la Fundación ya está realizando o tiene previsto iniciar, con la participación directa de un Patronato con nombres bien conocidos de sectores muy transversales.

La actividad de la fundación se centra en tres grandes ejes:

La gestión de la comunidad de talento con el congreso anual (Talent Knowledge Congress) y las jornadas sectoriales en eventos como el ISE, MWC, GES, y otras. Federico Mayor Zaragoza , exdirector general de la UNESCO, explicará que este año, la tercera edición tendrá lugar en el marco del World Peace Forum de Barcelona, bajo el nombre de " Talent For Peace ", y pondrá el foco, de la mano de grandes expertos mundiales en ciencias y humanidades, en cómo gestionar los últimos avances para mejorar la convivencia dentro y entre las organizaciones y facilitar salidas pacíficas a los conflictos.

El estudio de Talento con una nueva cátedra, unorganismo internacional e interuniversitario destinado a investigar y promover la cultura del talento. Este proyecto, se está construyendo desde el congreso de 2021 con la supervisión del entonces rector de la UPF y prestigioso Profesor Oriol Amat y un grupo de expertos en la materia, y su presentación está prevista antes de finalizar el año.

Con la creación de una canal digital internacional del talento se pretende la divulgación y democratización de todo lo referente al talento, dotando a los que lo gestionan de un foro global de información, opinión, entretenimiento i otros contenidos vinculados al talento. La experiencia de los vicepresidentes de la Fundación, Tatxo Benet, fundador de MediaPro, y Michael Blackman, presidente de la feria internacional del audiovisual ISE será, sin duda de gran valor. Aparte la fundación hay presentado a través de su presidente, varios proyectos relacionados con el talento, tales como el Marketplace digital de transferencia de conocimiento, el certificado de empresa de talento, el servicio de consultoría para reducir la rotación de talento, un servicio de fomento de talento en zonas rurales o una herramienta de valoración del talento en las empresas.

El encuentro lo ha moderado Belén Chiloeches, experta y galardonada periodista internacional y nuevo miembro del patronato que liderará el canal digital. Ha abierto el evento el director del Museo, Emmanuel Guillon. La primera reunión del Patronato ha tenido lugar, dos horas antes del evento, en el mismo Museo Picasso.

Ha cerrado la presentación, una actuación de Sicus Carbonell, impulsor de la candidatura de la Rumba Catalana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.