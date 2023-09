Alquiler con derecho a compra en Madrid, con Gradual Homes

Encontrar una vivienda Madrid de alquiler con opción a compra puede resultar complejo, y todavía más si no se cuenta con un crédito hipotecario. Por suerte, existen empresas como Gradual Homes, una firma inmobiliaria impulsada por el Grupo Pryconsa que se especializa en facilitar el acceso a un alquiler con derecho a compra en Madrid. Gracias a este tipo de compañías, cada vez más personas tienen la oportunidad de pasar de ser inquilinos para convertirse en propietarios de su casa.

Se puede conseguir un alquiler con derecho a compra en Madrid Cuando las personas no han podido acceder a una hipoteca o les ha sido rechazada, conseguir un alquiler con derecho a compra en Madrid puede ser una tarea compleja. Esto ha llevado a muchos a resignarse continuar viviendo como arrendatarios, alejándose cada vez más de la posibilidad de ser los propietarios de su vivienda. En este contexto, la firma Gradual Homes ofrece sus los servicios de su equipo profesional para resolver esta situación.

Con ese propósito, la firma inmobiliaria cuenta con gestores especialistas, que se encargarán de ayudar a quienes deseen convertirse en propietarios del lugar donde residen a través del pago de un alquiler mensual. Gracias a esto, los interesados pueden comenzar a disfrutar de su hogar desde el mismo momento en que lo consiguen en alquiler, hasta el momento en que puedan acceder a una hipoteca que les permita comprarlo.

¿En qué consiste el método de Gradual Homes para el alquiler con derecho a compra? Acceder al método Gradual Homes para el alquiler con derecho a compra es muy sencillo. Lo primero que se debe hacer es seleccionar el piso de su preferencia. Una de las principales ventajas, es que el usuario interesado puede seleccionar el piso que él quiera, por lo que no está sujeto a una selección limitada. Luego, deberá validar el perfil financiero del futuro propietario y las características de la vivienda. Una vez hecho esto, Gradual Homes comprará el inmueble.

Por tan solo un 5 % de su precio, el cliente podrá comenzar a vivir en su futura casa. Esto es una gran ventaja, tomando en cuenta que las hipotecas tradicionales necesitan como mínimo un 20 % del precio del piso. En este caso, el cliente podrá vivir en modalidad de alquiler desde el primer momento, mientras se acerca mes tras mes a su meta de convertirse en propietario.

La firma inmobiliaria descontará hasta el 30 % del precio de la casa con cada mensualidad, lo que permitirá al futuro propietario ahorrar una considerable cantidad de dinero anual. Finalmente, una vez se tenga el dinero suficiente para acceder a una hipoteca, los especialistas de Gradual Homes ofrecerán también toda la ayuda y asesoría necesaria para elegir la hipoteca más conveniente para convertirse en propietario del inmueble.