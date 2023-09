Gracias al proceso térmico para fijar la tinta al material, las impresiones en DTF son reconocidas por su calidad de colores y acabados.

Este tipo de impresiones son altamente demandadas en el sector gráfico para diseños personalizados. La empresa DTF Barcelona trabaja con servicios de impresiones de calidad en técnica DTF para empresas de diseño gráfico y publicidad. Gracias a la variedad de productos con los que esta empresa trabaja han logrado incorporar entre sus novedades para 2024 la impresión DTF efecto oro y plata. Esta opción es ideal para diseños especiales que busquen un acabado satinado en tonos dorados y plateados.

La novedad 2024 en DTF Barcelona: DTF efecto oro y plata Para obtener acabados brillantes en impresiones DTF es necesario usar un film que viene de fábrica con este efecto. El producto final es brillante y luce mejor en fondos oscuros. El proceso se distingue de la impresión DTF tradicional, ya que esta requiere una retirada en frío. Para el DTF efecto oro y plata el mismo se plancha en pelado en frío, a 165 grados durante 20 segundos. Luego, la retirada se hace en frío para lograr el efecto especial. Los profesionales de DTF Barcelona recomiendan no incluir detalles pequeños en los diseños si se trata de las primeras veces en poner en práctica este efecto. Esto se debe a que en el momento de retirar el film estos detalles pueden no quedar en la prenda por completo, arruinando el diseño. Por otro lado, se recomienda pasar un cepillo posterior al planchado para poder retirar el material excedente.

Recomendaciones para conservar prendas con DTF efecto oro y plata El cuidado posterior de este tipo de prendas es una de las preguntas principales que realizan los clientes antes de realizar una compra. El equipo de DTF Barcelona menciona a qué cuestiones prestar atención para el máximo cuidado de prendas. En el momento de lavar la prenda se recomienda hacerlo por separado de otras y con agua fría. También se sugiere no usar lejía. Por otro lado, al planchar no se debe realizar directamente sobre la estampa. Si se desea recuperar una pieza que se está desprendiendo, se puede recurrir a plancharla con un papel pergamino de por medio. Para cualquier consulta extra, los profesionales de DTF Barcelona poseen canales de whatsapp para realizar consultas antes de hacer un encargo. La calidad de tintas y técnicas con las que trabaja DTF Barcelona contribuyen a crear diseños duraderos y vistosos.