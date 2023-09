Las oposiciones de Secretaría De Entrada, Secretaría Intervención e Intervención Tesorería cuentan con programas de preparación personalizada gracias a la ampliación de La Editorial Estudios y Temarios Locales

Con su exitosa metodología temarios en 2.500 palabras

La Editorial Estudios y Temarios Locales creadora de la colección de temarios en 2.500 palabras de Secretaría de Entrada, Intervención Tesorería, Secretaría Intervención, tras los magníficos resultados de la presente convocatoria, ha ampliado su servicio de preparación personalizada de opositores para las oposiciones de Secretaría De Entrada, Secretaría Intervención e Intervención Tesoreria.

Las claves de la preparación son tres Preparación absolutamente individualizada, no hay grupos. La preparación es individual siempre a cargo de Funcionario con Habilitación Nacional con formación en la metodología de las 2.500 palabras del Interventor del Ayuntamiento de Sestao, Alejandro Sarmiento y de la abogada María Jesús Olmos. Se prepara individualmente a cada alumno, tratando de aprovechar al máximo su potencial y sus puntos fuertes y reforzando con disciplina y cariño sus puntos de mejora.

La idea es que el opositor tenga la máxima personalización posible para preparar su oposición de forma completamente individualizada, tratando de avanzar por el temario a la mayor velocidad posible, con simulacros de examen desde el primer día y con la preparación integral de los diferentes ejercicios que conforman la oposición.

Las oposiciones de Administración Local con habilitación nacional (secretarios, interventores, tesoreros) representan una gran oportunidad para acceder a los cuerpos de funcionarios del más alto nivel. Son oposiciones menos conocidas que las de la Administración del Estado, pero que permitirán a la persona convertirse, de forma más rápida, en un alto directivo dentro de la organización, poniendo al servicio de los ciudadanos todos los conocimientos y habilidades técnicas y personales.

Mientras que en las oposiciones como jueces y fiscales, letrados de la administración de justicia, inspectores de hacienda, interventores y auditores del Estado, abogados del Estado, notarios, registradores, administradores civiles del Estado y similares tienes que prepararte entre 200 y 400 temas, para las oposiciones de Administración Local con Habilitación Nacional, como máximo y en función del puesto tendrás que estudiar 153 temas. Lo que supone, comparativamente, un menor esfuerzo y dedicación. Las retribuciones de estos puestos de secretarios e interventores en ayuntamientos igualan y en muchos casos superan a las de otros altos funcionarios del Estado, situándose de entrada entre 40.000 euros y 70.000 euros anuales.

El trato de la academia con los alumnos La relación con los alumnos se basa en un trato personal y un programa de formación totalmente individualizado, a través del canal que mejor se adapte a sus circunstancias y necesidades (online y mixto), con clases individuales y colectivas. No se trata de establecer un tiempo medio para superar la oposición, porque cada alumno tiene su propio ritmo de estudio y trabajo, pero nuestro equipo te ayudará a avanzar de la forma más rápida y segura, asentando todos los conocimientos y habilidades necesarias.

Preparándose con ellos, el estudiante dispondrá de Los libros del Dr. Alejandro Sarmiento y la Abogada Chus Olmos, redactados sobre la siguiente convicción: que el opositor tiene una enorme carga de trabajo y a esta ingente labor no debería añadir tareas prescindibles. El estudiar temas con un exceso de contenido para, después, resumirlos es una de esas tareas absurdas que el autor experimentó en primer lugar en carne propia, estudiando con dos niños pequeños a la vez que trabajaba, con muy poco tiempo disponible.

Por eso, su principal preocupación es proporcionar materiales acotados y actualizados que les permitan avanzar, aprovechando el tiempo para acceder cuanto antes a los sueños.

El enfoque de los temas es, por ello, esencialmente práctico. No se encuentran ante manuales universitarios ni tratados doctrinales, sino ante unos instrumentos fáciles de utilizar y con el que se pretende, ante todo, hacer más llevadero el esfuerzo que se espera de todo opositor.

Para lograr este objetivo, el temario se sirve de recursos como una redacción clara y concisa; una estructura ordenada que facilita la memoria fotográfica; una sintaxis sencilla que dirige la atención a lo esencial y otros medios como la exposición idéntica de conceptos exigidos en varios temas y el ajuste de la extensión de cada tema al tiempo disponible en los exámenes orales. Todo ello redunda en beneficio del opositor y allana las dificultades que la oposición comporta para quienes se enfrentan a ella.

Frente a otros temarios, que tienen por lo general una extensión entre el doble, o incluso el triple de lo que puede recitarse en el oral, los temas se sujetan a una disciplina de redacción y síntesis que los autores cifran en 2.500 palabras, con el fin de que el opositor pueda ajustar su exposición en el examen escrito y oral de forma concreta, permitiendo la exigida exposición de la materia en el tiempo exigido en la convocatoria.

Esta adaptación de los contenidos de los temas al tiempo de exposición oral es especialmente oportuno para aquellos opositores que no tienen interés ni probablemente tiempo para estudiar un manual que profundice de forma superflua en instituciones que ellos ya conocen y que luego tendrán que resumir obligatoriamente.

El temario responde así a la necesidad de disponer de un contenido ajustado a tiempo, o cronotema, con una exposición fluida y secuencial, que facilite la memorización y el “cante” y todo ello cuidando la redacción y el diseño de los temas para que los conceptos se encuentren enlazados entre sí, con el fin de que puedan ser expuestos tal y como están redactados. Para que se estudien y se expongan de forma casi idéntica, sin retoques, primando la facilidad de estudio y exposición.