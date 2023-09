Día Mundial de la Anticoncepción: Gedeon Richter lanza su campaña #Acabemosconloinconcebible

Se trata de una campaña para acabar con los mitos sobre la anticoncepción #Acabemosconloinconcebible La campaña #Acabemosconloinconcebible quiere ayudar a que desaparezcan los falsos mitos relacionados con la toma de anticonceptivos hormonales que, prescritos por un profesional sanitario, pueden ayudar a muchas personas en su planificación familiar. El preservativo es el principal método anticonceptivo utilizado en España, seguido de la anticoncepción hormonal oral combinada.

Con motivo del Día Mundial de la Anticoncepción, la compañía farmacéutica Gedeon Richter, especializada en la salud de la mujer, ha lanzado la campaña #Acabemosconloinconcebible, con el objetivo de ayudar a los profesionales sanitarios a la desmitificación de las falsas creencias que han surgido entorno a la anticoncepción, como explica Miguel Ángel Losada, director científico de Gedeon Richter, "la anticoncepción, y principalmente la anticoncepción hormonal, ha estado sujeta a muchos falsos mitos que se han extendido rápidamente por la sociedad. Muchos de ellos pueden generar cierto miedo infundado en las mujeres, lo que causa que tengan ciertas reticencias al uso de anticonceptivos hormonales y, en muchas ocasiones, estas falsas creencias pueden alejarlas de seleccionar un método anticonceptivo que podría adaptarse a sus condiciones y estilo de vida".

Con la legalización del primer método anticonceptivo hormonal en Estados Unidos hace más de 60 años, las mujeres lograron el control total sobre su fertilidad, pudiendo decidir cuándo quedarse embarazadas. Los anticonceptivos hormonales de ahora poco tiene que ver con aquellas primeras píldoras, pero muchas mujeres siguen presentando ciertas reticencias a tomarlas.

La anticoncepción en España

Según la Encuesta SEC (Sociedad Española de Contracepción) de Anticoncepción en España de 2022, el preservativo es el principal método anticonceptivo utilizado en España, lo usan el 35,7% de las mujeres en edad fértil y en segundo lugar se sitúa la píldora combinada, utilizada por un 17% de las mujeres. Un 4,7% afirma que su pareja tiene la vasectomía, el 3,8% utiliza el DIU Hormonal y el 2,9% el DIU de cobre. Un 22,4% reconoce que no utiliza ningún método anticonceptivo.

En la mayor parte de los países europeos la píldora es el método anticonceptivo más utilizado; para la doctora Mercedes Herrero Conde, ginecóloga, el uso del preservativo en España frente a otros métodos se puede deber a que "su acceso es más sencillo al no necesitar prescripción médica", a lo que el doctor Jose C. Quílez, presidente de la SEC, añade "entre los jóvenes existe una creciente hormonofobia, con la sensación de que las opciones contraceptivas o terapias hormonales pueden producir más daño que beneficio. No las ven como una opción saludable, más allá de que en muchas ocasiones sean pautadas como terapia para corregir una patología que se padece".

La encuesta destaca también que los frenos más importantes a la hora de elegir la píldora tienen que ver con la preocupación de las mujeres por su salud. La falsa creencia de que la anticoncepción hormonal es mala para el cuerpo tiene como consecuencia la disminución en el uso de métodos hormonales, que pueden ser muy adecuados para muchas mujeres.

El doctor Jose C. Quílez, presidente de la SEC, destaca que "los anticonceptivos han evolucionado mucho en los últimos años, se ha buscado una mejor efectividad y una evolución en seguridad". La doctora Mercedes Herrero Conde, ginecóloga, indica, en esta misma línea, "se han modulado mucho las dosis, y las pautas. Ahora hauna anticoncepción a la medida de cada mujer". La doctora Amira Alkourdi Martínez, ginecóloga en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, concluye, "continuamos en la búsqueda de seguridad, comodidad y otras características no anticonceptivas, con componentes, tantos estrógenos como gestágenos, lo más naturales posibles, que permitan un buen control del ciclo con una baja tasa de efectos adversos".

Gedeon Richter cuenta con una amplia gama de anticonceptivos en el mercado, y como apunta Miguel Ángel Losada, director científico de Gedeon Richter, "la compañía está muy involucrada en el desarrollo de diferentes hormonas con fin anticonceptivo, y continuamos investigando para aportar nuevas soluciones a las mujeres del futuro".

Campaña Acabemos con lo inconcebible

Con la campaña #Acabemosconloinconcebible, Gedeon Richter quiere destacar la importancia que tiene la anticoncepción en la vida de millones de personas y la elección individualizada, con asesoramiento de su ginecólogo/a, del método anticonceptivo más adecuado a sus necesidades.

Además, se quiere hacer hincapié en la necesidad de acudir a un profesional sanitario en busca de consejo; la asistencia de las mujeres a consulta médica para que les indiquen el método anticonceptivo más idóneo para ellas aumenta con la edad, entre los 35 y 39 años el 67,7% sí busca consejo médico, pero sólo un 36,3% de las mujeres en los primeros años de su edad fértil acude a consulta[2]. Además, sigue habiendo un gran porcentaje de la población que inicia un método anticonceptivo sin consejo médico.

Miguel Ángel Losada, director científico de Gedeon Richter recuerda que "seguimos escuchando comentarios como 'los anticonceptivos hormonales provocan infertilidad y cáncer', 'el dispositivo hormonal intrauterino solo se puede usar si has tenido hijos', 'las hormonas son malas', 'todas las píldoras anticonceptivas son iguales' o 'los descansos son necesarios'; una larga lista de mitos que puede generar una imagen errónea de la anticoncepción hormonal".

Con el fin de terminar con todos los falsos mitos en anticoncepción Gedeon Richter ha creado la campaña #AcabemosConLoInconcebicle, disponible en https://gine360.com/noticias/dia-de-la-anticoncepcion/ , donde además se resuelven las principales dudas en esta materia.

