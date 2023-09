El nuevo barco Disney Treasure navegará en busca de aventuras en 2024

La llegada del Disney Wish, el pasado verano de 2022, ha marcado el comienzo de una nueva era en la compañía de cruceros Disney Cruise Line. Esta nueva clase Triton contará con tres buques gemelos en total, que se unirán a los originales Disney Magic, Disney Wonder, Disney Dream y Disney Fantasy.

El próximo en llegar será Disney Treasure, que debutará en diciembre de 2024. El viaje inaugural partirá el 21 de diciembre de 2024, en un viaje de siete noches desde Puerto Cañaveral (Orlando), Florida. Visitará Tórtola, St. Thomas y Castaway Cay (isla privada de Disney), con tres días en el mar para descansar de las aventuras en tierra.

El barco realizará cruceros por el Caribe de una semana de duración durante su primera temporada. La mayoría de los itinerarios del barco por el Caribe Oriental incluirán los mismos puertos, pero algunos cambiarán St. Thomas por San Juan, Puerto Rico. También realizará cruceros de siete noches por el Caribe occidental que incluyen puertos de escala en Cozumel, México; Gran Caimán; Falmouth, Jamaica; y Castaway Cay con dos días de mar.

Disney Treasure, un diseño inspirado en la aventura Disney Treasure compartirá gran parte de su huella y diseño con Disney Wish. Sin embargo, la aventura servirá como base arquitectónica y temática del barco más nuevo de cruceros Disney Cruise Line, en honor a la legendaria pasión de Walt Disney por los viajes y la exploración.

El nuevo barco contará con un Gran Salón en una paleta de azul profundo, turquesa y oro, inspirado en los dorados palacios de las lejanas y exóticas Asia y África, incluida la recreación de la ciudad ficticia de Agrabah de la película Aladdin de Disney. La ya típica estatua en el Gran Salón que da la bienvenida, presentará a Jasmine, Aladdin y Alfombra Mágica, listos para emprender una aventura, que es en torno a lo que gira la temática de este próximo barco.

Sarabi, que lleva el nombre de la matriarca leona de El Rey León de Disney, será un centro para una multitud de actividades diurnas y entretenimiento nocturno exclusivo para adultos. El espacio de dos pisos de diseño único evocará la belleza natural y la apertura de la sabana y contará con clásicos de líneas de cruceros como “Match Your Mate” y “Family Time Game Show”, y nuevos favoritos que debutaron en Disney Wish como “Villains Game Night".

El Walt Disney Theatre es un opulento palacio de espectáculos que cobrará vida con producciones originales al estilo Broadway desarrolladas exclusivamente para Disney Cruise Line: La Bella y la bestia y Disney seas the adventure, ambas favoritas de los fanáticos de Disney Cruise Line. El primero dará vida a la encantadora aventura de Bella en el escenario incorporando elementos imaginativos de la película de acción real y la película animada clásica, mientras que el segundo será un espectáculo musical original que presenta personajes queridos de las historias de Disney y Pixar junto con interpretaciones conmovedoras de personajes icónicos.

Camarotes y suites de ensueño El Disney Treasure tendrá 1.256 camarotes y suites que van desde camarotes interiores hasta una suite en la chimenea ficticia de proa tipo dúplex. Algunas de las películas que se integrarán en los diseños de los camarotes son Aladdin, Pocahontas, Buscando a Nemo, Up, Luca y Encanto. Las Concierge Suites, específicamente, incluirán guiños a El Rey León, mientras que las cuatro Royal Suites rinden homenaje a los tigres que se encuentran en El libro de la selva y Aladdin.

La suite más exclusiva del barco será la Tomorrow Tower Suite de dos pisos. Disney Wish introdujo el concepto de esta suite de más de 185 metros cuadrados en la falsa chimenea situada en el centro del barco. Si bien su Tower Suite tenía como tema Vaiana, la versión de Disney Treasure estará inspirada en Epcot y contará con un diseño futurista con capacidad para ocho personas. Con su propio ascensor privado y vistas al horizonte abierto a través de una amplia ventana de 2 pisos, la suite Tomorrow Tower realmente abrazará las aventuras del mañana.

Nuevas aventuras culinarias Cada barco de Disney tiene tres restaurantes incluidos y su equipo de comedor rota cada noche, acompañando al cliente durante todo su crucero, ya sea para cenar temprano o tarde, es algo bastante curioso y único en las compañías marítimas y que solo se encuentra a bordo de un crucero Disney Cruise Line. En el Disney Treasure, un restaurante será nuevo en la flota y dos restaurantes ya presentes en Disney Wish, estarán a bordo nuevamente, pero con un giro ligeramente diferente.

Plaza de Coco será la primera experiencia gastronómica teatral del mundo con el tema de la película de Disney y Pixar, Coco. La historia de Miguel y su familia continuará donde lo dejó en la pantalla mientras se reúnen en la Mariachi Plaza y deleitan a los comensales con sus performances. Al igual que en el espacio temático Frozen que se encuentra en Disney Wish, este es un concepto de "cena redonda" con música, baile y personajes de la película actuando en el escenario y recorriendo la sala durante una cena con giros modernos, de la comida tradicional mexicana.

Worlds of Marvel, la experiencia gastronómica inmersiva con temática de Marvel de Disney Cruise Line, celebra los personajes e historias favoritos de Los Vengadores, incluida una increíble interacción con Spider-Man. Este lugar de alta tecnología a bordo del Disney Treasure ofrecerá un menú mundial y entretenimiento especial, incluidas dos noches separadas con distintos espectáculos y cenas, todo inspirado en el Universo Cinematográfico de Marvel.

1923, llamado así por el año de fundación de Walt Disney Animation Studios, celebrará el profundo impacto del legado de animación de Disney y dará vida al amor de Walt Disney por la aventura a través de una colección nostálgica de obras de arte con temas de exploración de películas animadas tanto modernas como clásicas. Impregnado del glamour de la época dorada de Hollywood, el ambiente exclusivo del lugar complementará un menú sofisticado inspirado en la fusión de sabores culturales californianos.

Aventuras para niños de todas las edades A bordo del Disney Treasure, los niños se embarcarán en sus propias aventuras Disney con espacios dedicados y programación interactiva para cada grupo de edad: bebés y niños pequeños, niños, preadolescentes y adolescentes.

Los niños entrarán en los cautivadores mundos de las historias favoritas de Disney en el Oceaneer Club, un país de las maravillas de espacios inmersivos especialmente diseñados para fomentar la exploración y el descubrimiento. La programación desarrollada por expertos combina juego físico y tecnología apropiada para la edad.

Marvel Super Hero Academy es una sede de alta tecnología de Los Vengadores donde los jóvenes “reclutas” se entrenarán para ser la próxima generación de superhéroes con la ayuda de sus propios héroes, como Spider-Man, Black Panther y Ant-Man.

Fairytale Hall es una colección real de salas de actividades donde princesas y príncipes dejarán brillar su creatividad en el Estudio de Arte de Rapunzel, leerán y representarán cuentos en la Biblioteca de Bella y más.

En Walt Disney Imagineering Lab, los niños descubrirán los secretos de los mundialmente famosos Imagineers de Disney (los cerebros creativos detrás de los parques temáticos, complejos turísticos y cruceros de Disney) con actividades prácticas y experimentos inventivos.

En Star Wars: Cargo Bay, las peculiares criaturas y los personajes legendarios de una galaxia muy, muy lejana, toman protagonismo y sumergen a los niños en su propia historia de Star Wars mientras asumen el papel de cuidadores de criaturas y aprenden a gestionar una traviesa colección de seres exóticos.

Mickey and Minnie Captain 's Deck es un parque náutico inspirado en los colores, los íconos y la magia de Disney Cruise Line.

Retiros relajantes y exploración emocionante para adultos A bordo del Disney Treasure, los adultos explorarán, se relajarán, cenarán y jugarán en lugares y entretenimiento diseñados exclusivamente para ellos. Estas experiencias solo para adultos ofrecerán temáticas sofisticadas permitiendo a los huéspedes personalizar sus vacaciones según sus intereses.

Periscope Pub será el primer lugar de Disney Cruise Line inspirado en la fascinante aventura de la película de Walt Disney de 1954, 20.000 leguas de viaje submarino, y la famosa atracción de los Parques Disney que estuvo abierta en Walt Disney World de 1971 a 1994. Los visitantes se sumergen en las profundidades míticas de océanos inexplorados en medio de interiores de estilo submarino y echan un vistazo al mundo acuático que se encuentra debajo a través de un intrigante techo de cristal. Además de ver los últimos juegos deportivos, los exploradores en el Periscope Pub encontrarán un menú de cervezas artesanales.

La aventura espera a los visitantes bajo una maraña de follaje salvaje en Skipper Society, un puesto avanzado ubicado en el centro que contará con guiños refinados a la icónica atracción Jungle Cruise en los parques temáticos de Disney en todo el mundo.

Los restaurantes favoritos de los fanáticos y exclusivos para adultos también regresarán en Disney Treasure. Los huéspedes saborearán comidas gourmet y bebidas excepcionales en Palo Steakhouse, Enchanté del chef Arnaud Lallement y The Rose, una exclusiva suite de excelencia exclusivamente para adultos, inspirada en los elegantes íconos de La Bella y la bestia de Walt Disney Animation Studios.

El popular Palo Steakhouse llegará combinando la sofisticación de la auténtica comida italiana con el refinamiento de un asador moderno inspirado en Cogsworth, el mayordomo convertido en reloj encantado de La Bella y la bestia.

Enchanté ofrecerá la experiencia gastronómica más lujosa a bordo, con un menú gourmet elaborado por el chef Arnaud Lallement, galardonado con tres estrellas Michelin. Este lugar romántico e íntimo evocará el espíritu deslumbrante del candelabro maître de la película, Lumiere.

The Rose será un salón elegante en la entrada de Palo Steakhouse y Enchanté. Inspirándose en la fatídica flor central de la historia, The Rose será un escenario idílico para un aperitivo antes de la cena o un cóctel después de la cena.

Senses Spa, oasis de tranquilidad que ofrecerá placenteros tratamientos de spa y belleza, aprovechando la serenidad de los elementos naturales para promover el mimo y la relajación. El spa contará con salas de tratamiento privadas, lujosas villas con spa y salas de vapor y aromaterapia, mientras que el renovado Senses Fitness ofrecerá instalaciones de bienestar y ejercicio de última generación.

Otros espacios exclusivos para adultos a bordo del Disney Treasure incluirán el distrito de piscinas Quiet Cove, una variedad de cafés gourmet, bares y salones exclusivos, y más.