La vuelta a la rutina en el hogar, más sencilla que nunca, gracias a estos consejos de Glass by Gaviota

Después de uno de los veranos más extremos en dos décadas, Glass by Gaviota, firma experta en soluciones arquitectónicas y decorativas, propone una serie de consejos para la vuelta a la rutina. Recomendaciones en clave de ahorro energético y control del clima para afrontar un otoño que promete ser caluroso Según la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) el pasado verano fue el más caluroso en 20 años, solo superado de media por el de 2003. Por ello, los cambios drásticos de temperatura y la vuelta a la rutina generan la necesidad de optimizar los espacios al aire libre dentro del hogar.Al mismo tiempo, se vuelve necesario preparar las estancias interiores para la llegada del otoño.

En este contexto, Glass by Gaviota, marca de referencia en soluciones destinadas al confort con un fuerte componente sostenible, propone una serie de consejos en clave de funcionalidad,decoración y ahorro energético.

Confort para dar la bienvenida al otoño: pérgolas bioclimáticas llenas de ventajas

Es recomendable seguir sacando partido a las estancias al aire libre, como porches, jardines o terrazas. Conscientes de la necesidad de ofrecer soluciones en este sentido, se presentan las icónicas pérgolas bioclimáticas(gama Climatika) de Glass by Gaviota, en la que destacan las formas y acabados ultra sencillos, pero adaptables a cualquier tipo de hogar. Además, para estos días en los que acechan lluvias y tormentas, existe una variante específica de la marca, Clima Rain.

Consejos para la vuelta al teletrabajo y a la rutina en el hogar: el otoño más práctico y funcional

Pero no todo es ocio al aire libre. Glass by Gaviota atiende a las necesidades que puedan generarse en el entorno académico o profesional dentro del hogar. Así, se hace eco del informeHash de Teletrabajo en España,ofrecido por El Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI). El informe refleja que el trabajo remoto habitual se sitúa en un 6,4%, mientras que el teletrabajo ocasional aumenta del 5,7% hasta el 6,1%.

Algo que pone de manifiesto la necesidad de acondicionar los espacios disponibles para reconvertirlos en home-offices. Para conseguirlo, el usuario:

Debería definir bien el espacio físico donde se pretende desempeñar el trabajo, pudiendo variar de zona. Por ejemplo, con la llegada del mes de septiembre, teletrabajar en la terraza o el jardín es posible porque ya no hay temperaturas ‘extremas’.

El orden, la limpieza y la organización también son claves en la vuelta a la rutina de trabajo en casa, por lo que es preferible asegurarlos.

Consciente de estas necesidades, se encuentra Zoe, la línea de cortinas deslizantes de Glasss by Gaviota que promueve la sensación de ligereza con un desplazamiento hiper sutil del cristal (gracias a un sistema de carros dobles regulables). Zoe es capaz de combatir el temido ruido ambiente cuando se está trabajando y, al mismo tiempo, protege del clima manteniendo una temperatura equilibrada en la estancia.