Ranking reclamador.es: Ryanair y Vueling, las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones sufren en sus vuelos cada verano

La compañía online de servicios legales publica su ranking de reclamaciones a compañías aéreas por incidencias con sus vuelos durante junio, julio y agosto de 2023 reclamador.es, compañía online de servicios legales, publica su ranking de reclamaciones a compañías aéreas por incidencias con sus vuelos durante el verano.

La web registró durante junio, julio y agosto más de 12.000 reclamaciones frente a compañías aéreas.

Las indemnizaciones por retrasos, cancelaciones y denegaciones de embarque oscilan entre 250 y 600 euros de compensación según la distancia del vuelo más los gastos ocasionados por la incidencia, y hasta 1.500 euros por problemas con las maletas.

El verano siempre impacta con fuerza en el sector aéreo. No en vano, más de 12.000 personas han reclamado contra las aerolíneas en los meses centrales de este verano con reclamador.es.La compañía online de servicios legales publica su ranking de aerolíneas más reclamadas durante junio, julio y agosto, donde destacan Ryanair (24%), en primer lugar, seguida muy de cerca de Vueling (23%), en segunda posición. Estas son las compañías que más retrasos y cancelaciones sufren en sus vuelos cuando llega la época estival. Verano tras verano, las reclamaciones de los pasajeros que optan por viajar con Ryanair y Vueling se disparan y eso no cambia.

reclamador.es, líder en servicios legales de este tipo en España, explica que las reclamaciones iniciadas en su web contra las aerolíneas entre junio y agosto se deben principalmente a cancelaciones de vuelos con aviso de menos de dos semanas de antelación y retrasos superiores a 3 horas en su llegada a destino, ambos casos susceptibles de indemnización de hasta 600 euros.

Si se tiene en cuenta el verano anterior, la compañía online explica que la temporada de 2022 estuvo marcada por más huelgas en el transporte aéreo que nunca, algo que no ha sucedido de igual manera en esta ocasión.

Estas son las aerolíneas que más reclamaciones reciben en España en verano:

1. Ryanair (24%)

En un verano marcado por la ausencia de huelgas en las compañías aéreas, del total de reclamaciones gestionadas por reclamador.es, el 24% corresponde a la aerolínea irlandesa. Ryanair vuelve a situarse en el podio un verano más.

2. Vueling (23%)

Vueling es la segunda compañía aérea que más reclamaciones ha generado entre los viajeros desde junio, con un 23% de las quejas, pisándoles los talones a Ryanair. Retrasos interminables y cancelaciones de última hora de sus vuelos lideran sus incidencias.

3. Iberia (8%)

El top-3 lo completa Iberia, con el 8% de las reclamaciones en reclamador.es. La compañía mejora su índice de puntualidad e incidencia en los vuelos, indica la compañía online de servicios legales.

4. Air Europa (7%)

Por detrás de Iberia en el ranking de reclamador.es, se encuentra Air Europa, con el 7% de las quejas iniciadas en la web.

5. Wizzair (6%)

Otra de las peores aerolíneas en cuanto al número de quejas es Wizzair. La aerolínea húngara, que ha disparado su cuota de viajeros en España, aglutina el 6% de las reclamaciones en reclamador.es.

6. Easyjet (4%)

Easyjet acumula el 4% de las quejas. La aerolínea ha cancelado numerosos vuelos en sus conexiones de España con Reino Unido y rutas con otros países de Europa.

Lufthansa, Air Nostrum, Evelop y Tap Air Portugal cierran la tabla con un 2% de las reclamaciones iniciadas en la web dereclamador.es.

La compañía anima a todos los afectados a reclamar, aunque la aerolínea se niegue a resarcir sus derechos por la vía amistosa. Así, Ana Rodríguez, directora de operaciones de reclamador.es, subraya que: "Las aerolíneas juegan a alargar la resolución de las reclamaciones todo lo posible, incluso forzando en ocasiones a llegar a la vía judicial. De esta forma, tratan de desincentivar al afectado que quiere reclamar sus derechos amparados por el Reglamento 261/2004".

Cabe recordar que cada vez son más los viajeros que deciden irse de vacaciones en septiembre, gracias al buen tiempo y a los precios más bajos, por lo que habrá que esperar a final de mes para tener una foto definitiva de este verano sobre cómo se han comportado las aerolíneas, puntualiza reclamador.es.