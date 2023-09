"Sin efectivo", la nueva realidad del sector de la restauración

La restauración, abarcando desde establecimientos de comida rápida a restaurantes de alta cocina con estrellas Michelin, destaca como uno de las grandes protagonistas del retail, su contribución a la economía global se prevé que alcance el 5,4% del PIB mundial para el año 2030. Un sector que impulsa el crecimiento económico, la creación de empleo y la innovación, y donde, según Worldline, "ofrecer la mejor experiencia a los clientes es clave para alcanzar el éxito" No obstante, el sector enfrenta diversos desafíos en España, como la falta de personal cualificado, el incremento de los costos laborales, la inflación de los insumos, el aumento de los gastos en energía y alquileres, que representan obstáculos para su desarrollo. Además, debe ajustarse continuamente a las demandas y comportamientos cambiantes de los consumidores.

De acuerdo con Worldline, el auge del teletrabajo y el incremento del servicio de comida a domicilio son dos tendencias emergentes que desafían la situación actual del sector, y requieren la implementación de nuevas estrategias para que los establecimientos puedan adaptar su negocio y asegurar su éxito.

Los servicios de pedidos y reparto, las plataformas de domicilio online y las reservas con descuentos, brindan a los restaurantes la oportunidad de expandir su base de clientes y ampliar su alcance geográfico. Sin embargo, depender de terceros aún presenta desafíos, como las altas comisiones y la falta de control sobre la experiencia del cliente.

Innovación a través de la digitalización

Los sistemas de pedidos online, las aplicaciones móviles y los quioscos de autoservicio están revolucionado la forma en que los clientes realizan sus pedidos, ofreciendo transacciones sin interrupciones, opciones de personalización en la comida e incluso la posibilidad de efectuar pago anticipado. Estos avances tecnológicos optimizan la eficiencia de las operaciones al reducir los tiempos de espera, agilizar la gestión de los pedidos y minimizar los errores humanos.

Asimismo, la digitalización facilita una mejor comprensión de las preferencias de los consumidores, el seguimiento de los hábitos de pedidos y la personalización de promociones. Con esta información, los restaurantes pueden adaptar su oferta, establecer vínculos más sólidos y fomentar la fidelización de los clientes.

"Una experiencia excepcional para el cliente resulta fundamental para alcanzar el éxito a largo plazo en un sector tan competitivo. No se limita únicamente a ofrecer los mejores platos, los restaurantes deben proporcionar una decoración acogedora y confortable, calidad del servicio y personalización de la experiencia Ésta última dada por el conocimiento que se tiene del consumidor y sus preferencias, lo cual implica a su vez una gestión más eficiente para los propietarios" comenta Ladislao López , Head of Grocery en Iberia de Worldline.

Implementar programas de fidelización

Al premiar a los clientes habituales con sistemas basados en puntos, niveles de afiliación escalonados y promociones exclusivas, se incentiva la repetición de visitas y la fidelización de los comensales. Además, esta práctica mejora el conocimiento sobre los clientes y sus preferencias, lo que permite personalizar ofertas y perfeccionar estrategias en función de sus opiniones. Incluso, al integrarse en plataformas de pago, facilita la implementación de estrategias de recompensas y descuentos basados en el consumo realizado por los clientes.

Sociedad digital y sin efectivo

Si hay una necesidad compartida en el consumo, es la búsqueda de comodidad, inmediatez y flexibilidad en el proceso de pago. Los métodos de pago digitales, como las tarjetas de crédito, monederos o wallets y el contactless, están reemplazando gradualmente las transacciones tradicionales en efectivo. Fraccionar facturas, recibir recibos digitales y realizar reembolsos online son las prácticas comunes en esta era digital.

Los sistemas de punto de venta (TPV) han experimentado una evolución significativa, permitiendo ahora la aceptación de pagos a través de múltiples canales. Las aplicaciones de pago móvil han ganado popularidad, mientras que los pagos contactless han mejorado notablemente la velocidad y comodidad de las transacciones.

Ladislao López destaca otra tecnología disruptiva, las plataformas de pago unificadas. "Estas integran la pasarela de pago y el procesamiento, en una única solución, proporcionada por un solo proveedor. Una innovación como esta, simplifica las operaciones comerciales y, además, ofrece funcionalidades de seguridad avanzadas que protegen los datos de los clientes y las transacciones. Con las plataformas de pago unificadas, se agiliza el proceso de pago y se garantiza una experiencia de compra segura y confiable para los clientes".

Mediante estas plataformas, los restaurantes pueden acceder en tiempo real al comportamiento de sus clientes, las tendencias de pago y los patrones de venta. Estos datos permiten tomar decisiones fundamentadas, optimizar las operaciones e identificar oportunidades de crecimiento. Por ejemplo, el análisis de las transacciones ayuda a identificar los menús más populares, los horarios de mayor demanda y las preferencias de los clientes.